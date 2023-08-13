雲南火把節遊客興奮過頭跳火堆　瞬間爆焰燒成火人樂極生悲

記者李宗芳／綜合報道

每年農曆六月二十四，是雲南少數民族彝族的重要節慶「火把節」，總是吸引許多遊客前來一起狂歡，一名男子前往大理旅一時興起跳火堆，不料周圍群眾撒松香粉太多，導致他瞬間被「燒成火人」，景象十分驚悚。

網傳影片中，廣場中央燃起一座火堆，熊熊火焰將夜色照得通紅，火堆四周擠滿遊客人群，這時一名男子在起鬨下，邁開大步向前跳躍過火，不料這時周圍民眾不約而同群起向他撒松香粉，一時間用量太多導致火焰瞬間變大，男子整個人被火焰包圍，黑色人影從火中急竄而出，現場不少人都被眼前一幕嚇呆。

男子全身多處起水泡，醫院診斷為二度燒傷。（圖／翻攝星視頻）