雲南火把節遊客興奮過頭跳火堆　瞬間爆焰燒成火人樂極生悲

記者李宗芳／綜合報道
每年農曆六月二十四，是雲南少數民族彝族的重要節慶「火把節」，總是吸引許多遊客前來一起狂歡，一名男子前往大理旅一時興起跳火堆，不料周圍群眾撒松香粉太多，導致他瞬間被「燒成火人」，景象十分驚悚。
網傳影片中，廣場中央燃起一座火堆，熊熊火焰將夜色照得通紅，火堆四周擠滿遊客人群，這時一名男子在起鬨下，邁開大步向前跳躍過火，不料這時周圍民眾不約而同群起向他撒松香粉，一時間用量太多導致火焰瞬間變大，男子整個人被火焰包圍，黑色人影從火中急竄而出，現場不少人都被眼前一幕嚇呆。
男子全身多處起水泡，醫院診斷為二度燒傷。（圖／翻攝星視頻）
一時間撒松香粉太多肇禍
被燒男子隨後被送往當地醫院救治，醫生診斷後為二度燒傷，身上還有多處起水泡。據悉，當地人往火堆裡撒松香粉，能使火把燃燒的更絢麗並有一股香氣，表達一種美好祝願，但互撒時未保持安全距離與控制好用量，導致這起燒傷意外。
火把節是彝族最盛大的傳統節日，在每年農曆六月二十四舉行，歷時三天三夜（今年的火把節在陽曆8月10日至12日），也是是第一批國家級非物質文化遺產的代表作名錄，被譽為「東方狂歡節」。火把節源自古老「火崇拜」，彝族稱其為「阿嘟將」，即「火節」、「祭火節」的意思。
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