雲南虎跳峽景區突山崩　遊客驚險逃生腳都軟（有片）

據《澎湃新聞》報道，山崩意外發生在25日下午3時許，雲南省迪慶藏族自治州虎跳峽風景區，一名自稱親歷滑坡過程的遊客稱，自己在跑的時候石頭落在她的面前，跑到安全的地方後感覺腿發軟。事發後，大部分遊客都躲到了附近的咖啡店。另一位網友稱，有一名小夥的腳踝被砸傷，但傷情不重。

網傳影片中，虎跳峽一側山坡突然滾落大量石塊，伴隨漫天塵土落入江水中，激起巨大波浪，整個過程發出巨大的聲響。現場附近一個觀景點上有多名遊客正在遊覽拍照，遊客們見狀紛紛驚慌躲避，還有人沖遊客大喊「躲到石頭下面」。

為一處未開發區域

《南昌晚報》記者26日下午聯繫到自治州文化和旅遊局，工作人員表示，滑坡發生在虎跳峽景區外，滑坡是由於下雨導致的：「我們昨天晚上核查了事件的相關情況，目前，沒有造成人員傷亡，景區也沒有關閉，發生滑坡的地方屬於麗江市所管轄。」

另一當地工作人員表示，相關部門到達現場開展了排查隱患等工作，經排查，發生坍塌的山體位於龍蟠鄉境內，在虎跳峽景區外，為一處未開發區域，因這幾天連續降雨導致山體坍塌。此次坍塌事件沒有造成特別的影響，附近沒有居民居住，未造成人員傷亡。