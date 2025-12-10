雲南衞健局令群組媽媽匯報經期？　內地網民：月經警察來了(有片)

綜合《新京報》、《鳳凰周刊》等內地媒體報道，雲南宣威巿有居民於2日發文，稱一個名為「兒童健康學習群」的微信聊天群組內，要求所有媽媽匯報自己最後一次月經時間，規定報上「名字」、「末次月經時間」、「電話號碼」以作統計，在外地居住的亦要備註所在地。

全球各地包括中國生育率持續下降，雲南官方近日傳出要求育齡女性每月上報月經日期，此舉招致內地網民表示反感，批評侵犯女性隱私，質疑為了催生不昔監控女性月經週期，有人更戲謔：「月經警察來了！」

網民：不如多關心現有的孩子們

宣威市衞生健康局人員解釋，事件是村醫進行「孕情排查」工作，目的是儘早發現孕產婦，以便提供免費的基本公共衞生服務。該人員承認在微信群裡進行統計不合適，下一步衞生部門將優化排查工作，避免此類情況再次發生。報道亦提到，江蘇、浙江、河南等地亦有網民透露，她們也被要求上報月經日期，甚至包括未婚的女大學生。

消息令大批網民驚嘆「太魔幻」，引發網民熱議：「要免費發放衛生巾嗎？」、「完全沒有隱私，有些人為了自己的功利完全不尊重他人」、「排卵期強制性生活解決人口問題？」、「月經警察來了」、「排查疫情，排查災情，排查輿情，我又學了個排查孕情」、「不如多關心關心現有的孩子們」。