雲南警局驚見20公斤巨蟒　警員報消防：有點大，不敢捉

記者李宗芳／綜合報道

警察是人民保母，為維持社會秩序、群眾人身安全衝鋒陷陣，但他們其實也有「膽小」的時候，大陸雲南西雙版納一間警察局，突然竄進一條重達20公斤的大蟒蛇，嚇得員警急打119求救，通話過程曝光笑翻一票網友。

國家二級保護動物——網紋蟒

據《人民日報》報道，6月3日雲南西雙版納邊境管理支隊打洛派出所員警正坐在辦公室工作，突然從外面爬進來一條大蟒蛇，員警眼角餘光瞄到，嚇到立刻跳了起來，隨後衝出門叫來同事準備對蛇進行「圍捕」。兩人各自持防爆叉和塑膠箱蓋當工具，躡手躡腳地走進房，觀察後發現蛇實在太大了，為保險起見便決定撥打119報警電話，請求幫助，「我們這邊來了一條大蟒蛇，有點大，有點不敢抓」。

當地應急消防救援隊接獲報案後，立刻派出消防員攜帶裝備迅速趕來，經過一番觀察後，立即展現專業知識和技能，不到5分鐘就將大蟒蛇捕獲，並放入了箱子中，結束一場警局驚魂記。經鑒定，該蛇為國家二級保護動物網紋蟒，蛇長4公尺，重達20公斤，身體狀況良好。目前，打洛派出所員警已將網紋蟒放歸大自然環境中。新聞曝光後，引發網友熱烈討論，「哈哈，員警也有害怕的呀」、「有困難找員警～結果員警蜀黍找了消防小哥」、「強強聯手，這蛇好大的面子」、「哈哈哈哈哈術業有專攻啊」。

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