雲南財經大學畢業生招聘會 高薪請「按摩技師」惹爭議

雲南財經大學舉行畢業生秋季就業「雙選會」，當地一間洗浴店到場高薪招聘「按摩技師」，列明有相關經驗優先，引起熱議。校方之後認「把關不嚴」，撤了有關攤位。(網上圖片)

雲南財經大學上周五（9月27日）在校內舉行畢業生秋季就業「雙選會」，當地一間洗浴店到場高薪招聘「按摩技師」，列明有相關經驗優先，引起網上熱議。校方之後認「把關不嚴」，撤了有關攤位。但有網民認為職業無分貴賤，大學畢業生不一定必然是白領，只要是合法，亦可任職技師。

校方認「把關不嚴」撤攤位

網傳圖片顯示在「雙選會」現場的B16號座位上，雲南省昆明市西山區億足SPA養生會所貼出招聘信息，指公司招聘按摩技師數名，要求年齡在20至40歲，有按摩經驗的優先，月薪1萬至1.8萬人民幣。

屬正規公司 網民稱職業無分貴賤

內媒指從雲南財經大學就業辦獲悉，舉辦此次雙選會的是雲南財經大學中華職業學院。對此，該學院就業與創業服務辦公室工作人員回應稱，確有相關公司報名參加學院雙選會，後續因學院工作人員疏忽，導致該公司進入招聘現場，「那家公司我們也查了，是正規公司，都有正規的備案信息」。學院發現該情況後，隨即撤下該公司的招聘攤位。在雲南財經大學中華職業學院公布的參會企業名錄中，未出現上述公司名稱。億足SPA養生會所則表示，公司此前確實有在高校招聘，後來攤位被撤，「他們說大學生不會來做按摩的」。