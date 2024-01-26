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2024-01-26 10:10:37

雲南農村山泥傾瀉 尋回全部失蹤者遺體共44死(更新)

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內地官媒報道，雲南昭通市有農村周一(22日)早上發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋，救援人員正進行搜救。(央視新聞)

內地官媒報道，雲南昭通市有農村周一(22日)早上發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋，救援人員正進行搜救。(央視新聞)

【1月26日更新】 雲南昭通市鎮雄縣周一的山泥傾瀉，災害處置指揮部表示尋獲全部失蹤者遺體，事故共造成44死。鎮雄縣縣長楊緒春表示，今次災害共緊急轉移安置223戶918人，正制定災後恢復重建方案，將確保受災群眾得到妥善安置、重建家園。

 

【1月24日17:20更新】官方指災害已造成34人死亡，仍有10人失蹤。

【1月23日18:20更新】官方指災害已造成25人死亡，其他失蹤者仍在搜救。

【1月23日15:50更新】

截至周二(23日)下午近3時，雲南鎮雄縣塘房鎮山泥傾瀉現場已搜救到20人，均無生命體徵，災害已造成20人死亡、24人失蹤。名單上其餘3名失蹤者，事發時因外出未聯絡上，至周二已與搜救工作組取得聯繫。

當局轉移安置223戶共918人，共有逾1,000人於現場救援，目前通往災區交通通暢、電力、通訊正常，民眾搜救、地災監測、善後處置等工作持續進行。

習近平要求全力搜救

雲南昭通市有農村周一(22日)早上發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人失蹤，救援人員正進行搜救，惟當地氣溫降至零度以下，加上大雪，令救援難度非常高。中共中央總書記、國家主席習近平作出重要指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失蹤人員，盡最大努力減少人員傷亡。

當地氣溫零度以下  已疏散逾200人

事發於早上5時51分，報道指鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人失蹤，目前已緊急疏散200名民眾，雲南省減災委員會啟動三級救災緊急應變。當局派出10台裝載機、33輛消防車，200多名救援人員全力進行搜救。

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一名當地村民稱，目前有很多人被埋， 「凌晨天還沒亮便山泥傾瀉了，聲音很大，還晃了一下，感覺就像是大地震一樣。有點心驚膽戰，真的很難過。」另一村民稱，約有近40人被困，包括他的4名親戚。

 


 

雲南昭通市有農村22日早上發生山泥傾瀉，救援人員正進行搜救。（影片截圖） 雲南昭通市有農村22日早上發生山泥傾瀉，救援人員正進行搜救。（影片截圖）
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