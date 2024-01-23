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中國
2024-01-23 04:30:29
日報

雲南農村山泥傾瀉 47人被埋至少8死

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雲南 山泥傾瀉

救援人員全力搜救。(新華社)

雲南 山泥傾瀉

有網上片段拍下事發後情況。(互聯網)

雲南省昭通市有村落昨晨發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋失蹤，截至昨晚確認最少8人死亡。現場氣溫降至攝氏0度以下，加上大雪，令救援難度非常高。國家主席習近平作出重要指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失蹤人員，盡最大努力減少人員傷亡。

事發在早上5時51分，昭通市鎮雄縣塘房鎮的涼水村內，和興及和平兩個村民小組，山腰至山腳有18間房屋被山泥掩埋，逾500名居民須緊急疏散。

雲南省減災委員會啟動三級救災緊急應變，當局派出10台裝載機、10台鏟土機、170輛消防車及逾800名消防和救援人員搜救。及至昨晚，內媒引述現場指揮部消息，已搜出其中8名失蹤者，惜均無生命徵象。據報當地周日晚曾下大雪，雪勢之後雖減但仍持續，最高溫度僅0度，預計未來3天，低溫及雨雪天氣持續，須爭分奪秒救人。

居民︰聽到「放鞭炮」聲音

有居民憶述事發經過稱，當時正在睡覺的他突然聽到巨響，「不知道是刮風了還是地震」。他出外查看時，聽到「像放鞭炮一樣」的聲音，未幾意會到可能是山泥傾瀉，立即叫家人逃出。另有村民表示，平日村民會上山採菌或種薯仔，有人近日在涉事山體看到裂縫，而第二次回去時更見裂縫由一厘米變成半米闊，村民懷疑與附近煤礦有關，但具體情況仍須待當局調查。

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