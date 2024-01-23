雲南農村山泥傾瀉 47人被埋至少8死

雲南省昭通市有村落昨晨發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋失蹤，截至昨晚確認最少8人死亡。現場氣溫降至攝氏0度以下，加上大雪，令救援難度非常高。國家主席習近平作出重要指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失蹤人員，盡最大努力減少人員傷亡。

事發在早上5時51分，昭通市鎮雄縣塘房鎮的涼水村內，和興及和平兩個村民小組，山腰至山腳有18間房屋被山泥掩埋，逾500名居民須緊急疏散。

雲南省減災委員會啟動三級救災緊急應變，當局派出10台裝載機、10台鏟土機、170輛消防車及逾800名消防和救援人員搜救。及至昨晚，內媒引述現場指揮部消息，已搜出其中8名失蹤者，惜均無生命徵象。據報當地周日晚曾下大雪，雪勢之後雖減但仍持續，最高溫度僅0度，預計未來3天，低溫及雨雪天氣持續，須爭分奪秒救人。