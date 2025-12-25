雲南鎮雄驚傳煤礦事故　釀4死3失蹤

雲南鎮雄縣五德鎮大營煤礦周三（24日）晚間發生重大事故。根據鎮雄縣人民政府新聞辦公室25日上午通報，該起事故初報造成7人失蹤，截至目前為止，搜救人員已尋獲其中4人，但經確認均無生命跡象，目前仍有3人下落不明。現場搜救工作仍在全力進行中，省、市、縣3級政府已組織多部門力量展開緊急救援。遇難人員善後工作與事故原因調查同步開展。

根據鎮雄縣25日官方消息，這起事故疑似為「煤與瓦斯突出」，發生時間於24日20時10分許。據現場救援人員透露，突出點距離坑道出口約900公尺，位於一掘進工作面內。事發當時該區域共有9名作業人員，其中2人因位置較遠及時逃生，其餘人員則受困。由於氣爆噴出大量煤塊，填埋了長達200公尺的坑道，其中40公尺幾乎全被堵死。搜救人員在距離突出點100多公尺處發現4名遇難者，遇難者軀體被煤塊掩埋、頭部外露，初判為瓦斯濃度過高導致窒息死亡。