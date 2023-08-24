雲南15歲少女遭同學爸爸性侵成孕　宿舍產子1年後絕望求助

記者陳怡伶／綜合報道
雲南鎮雄一名15歲的初中少女A被同學的父親多次性侵懷孕，2022年在學校宿舍內產子。事發至今1年多，犯案男子被判處有期徒刑13年，而該名被害少女輟學在家帶孩子，沒有經濟能力，只能依靠政府的補助過活。
坐犯人車輛時首度被性侵
綜合內媒報道，據相關判決顯示，事發於雲南昭通市鎮雄縣，犯案者蔡男是少女A同學的父親，職業是當地無牌司機，少女A上學時經常搭乘其車輛。2021年7月，當時少女A坐在蔡男車上的的副駕駛座時，蔡男停車將少女A拉到了車子的後座，強行侵犯了少女A。得逞後還威脅對方不准將受侵犯一事告訴他人，否則會讓她的名譽掃地。
由於覺得太丟臉，少女A不敢告訴任何人，包括父母，怎料事後對方變本加厲連續2次侵犯了她。少女A表示：「後來我一直在學校，不敢回去」。她從沒想到會懷孕，直到肚子一天天大起來才發現，但也不知道該怎麼處理，「很害怕很無助」。她於2022年5月在學校宿舍內產子，家屬趕到醫院時她經歷產後大出血，已成為一名母親。
少女被性侵後不敢告訴任何人，最後在宿舍生下孩子。（圖／翻攝微博@紅星視頻）
犯人被判處有期徒刑13年
鎮雄縣人民法院2022年10月認定蔡男犯強姦罪判處有期徒刑13年。
事發後，少女A便輟學在家帶孩子，家庭生活捉襟見肘。她的堂哥告訴媒體：「從初一開始就發生這些事情了，現在她無法回到村裏，也無法回到縣城，沒有任何經濟來源」。
鎮雄縣政協相關工作人員稱，案發後曾給予少女A一定補助，幫助她和孩子渡過難關。少女A所在鄉鎮政府工作人員22日回應稱，幫扶措施仍在進行中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章