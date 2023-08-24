雲南15歲少女遭同學爸爸性侵成孕　宿舍產子1年後絕望求助

15歲的初中少女被同學的父親性侵懷孕，產下一子。（圖／翻攝微博@紅星視頻）

記者陳怡伶／綜合報道

雲南鎮雄一名15歲的初中少女A被同學的父親多次性侵懷孕，2022年在學校宿舍內產子。事發至今1年多，犯案男子被判處有期徒刑13年，而該名被害少女輟學在家帶孩子，沒有經濟能力，只能依靠政府的補助過活。

坐犯人車輛時首度被性侵

綜合內媒報道，據相關判決顯示，事發於雲南昭通市鎮雄縣，犯案者蔡男是少女A同學的父親，職業是當地無牌司機，少女A上學時經常搭乘其車輛。2021年7月，當時少女A坐在蔡男車上的的副駕駛座時，蔡男停車將少女A拉到了車子的後座，強行侵犯了少女A。得逞後還威脅對方不准將受侵犯一事告訴他人，否則會讓她的名譽掃地。

由於覺得太丟臉，少女A不敢告訴任何人，包括父母，怎料事後對方變本加厲連續2次侵犯了她。少女A表示：「後來我一直在學校，不敢回去」。她從沒想到會懷孕，直到肚子一天天大起來才發現，但也不知道該怎麼處理，「很害怕很無助」。她於2022年5月在學校宿舍內產子，家屬趕到醫院時她經歷產後大出血，已成為一名母親。

少女被性侵後不敢告訴任何人，最後在宿舍生下孩子。（圖／翻攝微博@紅星視頻）