雲南2歲童好奇咬AA電爆炸 嘴內現「血洞」急開刀取碎屑

澎湃新聞報道，雲南大理一名2歲幼兒因好奇將AA電池放入嘴咬，導致電池爆炸，電池的保護蓋和集電器卡在咬肌和頰肌之間，需送院緊急救治，院方立即為他做手術取出碎屑及清創，目前已無生命危險，正留院接受治療。
事發於11月23日下午，父親憶述萌萌（化名）獨自在房間內玩耍，突然傳出砰一聲，繼而傳來哭聲。他發現萌萌嘴部冒出白色煙霧，口腔內大量黑色粉末混合血液，地上有一個AA電池的空殼，電池負極金屬片不見了。
重金屬可危及生命
家長立即將萌萌送到大理大學第一附屬醫院急診科就診。檢查後，醫生發現萌萌含着燒糊的柱狀物體，隱約可見嘴內血肉模糊，還有「血洞」。口腔頜面外科醫生發現，電池的保護蓋和集電器卡在萌萌的咬肌和頰肌之間，考慮到電池含有強堿性物質，一旦進入體內會迅速釋放化學物質，對周圍組織造成嚴重的化學燒傷，甚至危及生命。另外，電池廢液中含有汞、鉛、鉻等多種重金屬，而汞是一種毒性很強的重金屬，對人體中樞神經破壞力很強。
目前無生命危險 留院接受治療
醫護團隊立即為萌萌做手術取出異物及清創，可幸電池的爆炸傷局限在口腔軟組織多處穿孔，萌萌沒有將電池碎片吞下肚。醫生將電池保護蓋、集電器及殘留碎屑完整取出，妥善止血，清理創口並對位縫合。目前，萌萌無生命危險，在口腔頜面外科接受術後康復治療。