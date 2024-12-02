雲南2歲童好奇咬AA電爆炸 嘴內現「血洞」急開刀取碎屑

雲南大理一名2歲幼兒因好奇將AA電池放入嘴咬，導致電池爆炸，電池的保護蓋和集電器卡在咬肌和頰肌之間，需送院緊急救治，院方立即為他做手術取出碎屑及清創，目前已無生命危險，正留院接受治療。(澎湃新聞)

澎湃新聞報道，雲南大理一名2歲幼兒因好奇將AA電池放入嘴咬，導致電池爆炸，電池的保護蓋和集電器卡在咬肌和頰肌之間，需送院緊急救治，院方立即為他做手術取出碎屑及清創，目前已無生命危險，正留院接受治療。

事發於11月23日下午，父親憶述萌萌（化名）獨自在房間內玩耍，突然傳出砰一聲，繼而傳來哭聲。他發現萌萌嘴部冒出白色煙霧，口腔內大量黑色粉末混合血液，地上有一個AA電池的空殼，電池負極金屬片不見了。