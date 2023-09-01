雲南23歲男在工廠宿舍疑過勞死　每天工作超過10小時日賺180元

記者鄒慈芸／綜合報道
雲南一男子爆料稱，自己23歲的弟弟在工廠打工期間，不幸猝死在宿舍，翻看其生前班表，發現他長期加班、連上多天夜班，懷疑就是這些原因導致弟弟身亡。
工作需要大量的勞動力
男子表示，弟弟任職江蘇蘇州一家生產電子產品的工廠，不定期上早班和晚班，8月14日晚上11點多，突然接到當地警方電話，說弟弟被發現猝死在宿舍，經過調查，發現弟弟的工作需要大量的勞動力，每天的出勤開始時間至出勤結束時間都在12小時左右，扣掉吃飯時間，每天工作時間都在10個小時以上。
接着哥哥拿出弟弟的工資單，上頭顯示8月10日至12日，兩天的刷卡工時為21小時，刷卡工資為360元人民幣（約389港元），也就是說每天工時長達到10.5小時，平均日薪為180元人民幣（約195港元）。
僱主：對方提出的賠償金額過高
查詢弟弟的出勤記錄後，哥哥還發現，弟弟在7月24日至8月5日，連續上了13天的夜班，每天出勤開始時間為19點40分左右，出勤結束時間為隔天早上8時20分左右，最晚的時候會到8點58分。因此他認為，弟弟的猝死與長期加班、連續上夜班有一定關係。
不過該公司負責人認為，弟弟的死純粹是一宗意外事件，事發前兩天，即8月12日、13日是弟弟的休假時間，8月14日他沒有上班，後來被發現猝死在宿舍，很難認定為工傷，並表示公司有想和家屬協商的意願，無奈對方提出的賠償金額過高，才無法達成共識。
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