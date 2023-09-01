雲南23歲男在工廠宿舍疑過勞死　每天工作超過10小時日賺180元

記者鄒慈芸／綜合報道

雲南一男子爆料稱，自己23歲的弟弟在工廠打工期間，不幸猝死在宿舍，翻看其生前班表，發現他長期加班、連上多天夜班，懷疑就是這些原因導致弟弟身亡。

工作需要大量的勞動力

男子表示，弟弟任職江蘇蘇州一家生產電子產品的工廠，不定期上早班和晚班，8月14日晚上11點多，突然接到當地警方電話，說弟弟被發現猝死在宿舍，經過調查，發現弟弟的工作需要大量的勞動力，每天的出勤開始時間至出勤結束時間都在12小時左右，扣掉吃飯時間，每天工作時間都在10個小時以上。

接着哥哥拿出弟弟的工資單，上頭顯示8月10日至12日，兩天的刷卡工時為21小時，刷卡工資為360元人民幣（約389港元），也就是說每天工時長達到10.5小時，平均日薪為180元人民幣（約195港元）。