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2023-06-02 19:00:15

雲南3歲學童個半鐘抽搐兩次後暴斃　家屬斥未有送醫：老師只顧滑手機

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3歲女童在幼兒園抽搐死亡。（示意圖／Pixabay）

記者陳怡伶／綜合報道

有內地網民6月1日報料稱，雲南昆明吉的堡灣流海幼兒園有一名3歲多的女童突然發病死亡。然而，女童家屬事後翻看監視器畫面，發現孩子突發抽搐過2次，中間間隔1小時30分鐘，但老師卻「一直在那裏滑手機」，事件在網絡上引發關注，當地教體局回應，正在對園方和家屬進行調解，警方也已介入調查。

內媒《紅星新聞》報道，事發於5月30日，女童家屬表示，女兒萱萱（化名）原本身體健健康康的，早上把她送到了幼兒園，下午1點15分左右卻接到噩耗，園方打電話告知萱萱去世了。

家屬表示早上把女兒送到了幼兒園，下午1點15分左右卻接到噩耗，被告知女兒去世了。（圖／翻攝網易號）

當地警方也已介入調查

家屬淚訴稱，為了釐清女兒的死因，查看幼兒園的監視器畫面發現，11點20分左右，萱萱突發抽搐過一次，老師卻只安排她回座位休息。到了12點50分，又嚴重抽搐了一次，旁邊的同學叫來了老師，但已經為時已晚，「之前那麼長時間，巡查老師一直在那裡滑手機」。家屬指責，如果老師在第一時間就及時送醫或通知家屬，或許就能避免悲劇的發生。

對此，昆明市官渡區教育體育局相關工作人員表示，家屬現在情緒比較激動，教體局相關負責人在參加園方和家屬雙方的調解，目前，當地警方也已介入調查，關於幼兒具體的死亡原因暫時還沒有結果。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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