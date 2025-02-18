零下13度載團友到無人區　女導遊威脅「不買就下車」(有片)

內地一個四川7日遊的旅行團的團友，被女導遊強逼購買玉石或銀製品，否則威脅要他們落車。報道指，當時戶外氣溫只有零下13度，還下著雪，這名女導遊的行為比經典「導遊阿珍」還誇張。一名男遊客挺身而出與導遊理論爆發爭執，還被導遊怒罵「小人」，爭吵過程被錄下後上載網，事件令內地旅遊行業的規範問題再受到關注。

綜合《大風新聞》等內地媒體報道，王先生一行人參加成都中國旅行社有限公司青羊一分社籌辦的四川7日遊，團費每人2,000元人民幣(下同)。本月2日旅行團從成都出發前往黃龍，據指導遊一開始便帶遊客購物，有遊客未購買時，導遊表示：「今天沒有提成，隨便你們買不買，但是明天必須得買」。至4日早上7時許，導遊在前往九寨溝的途中，再次強逼團友購物，旅遊巴停在大雪紛飛的無人區長達逾20分鐘，當時車上有來自東北、陝西西安、浙江、重慶等地的遊客，其中包括不少老人與小孩。外氣溫下探零下13度，還飄著大雪，由於導遊推銷的銀製品和玉石價格要好幾千至上萬元，王先生忍無可忍站出來與導遊理論，要求導遊承諾不強制他們消費，否則拒簽離團協議，雙方爆發激烈爭吵，導遊甚至怒罵王男是小人。最後經過王男的據理力爭，導遊強制遊客消費的目的未能達成，當天下午該導遊便離團，王先生亦在6日離開旅行團。