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中國
2023-09-15 04:30:39
日報

零從政經驗 話題性爆燈 《人選之人》女星任郭台銘副手

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郭台銘 賴佩霞

郭台銘宣布由賴佩霞擔任副手。(互聯網)

在台灣，宣布參加明年大選的鴻海集團創辦人郭台銘周四宣布，由60歲女藝人、參演Netflix台劇《人選之人——造浪者》的賴佩霞擔任副手。賴佩霞在《人》飾演「總統候選人」林月真一角，並在劇中成功當選，如今她在現實中投入選戰，成功炒熱話題，震撼當地社會。

郭台銘表示，賴佩霞曾以溝通技巧協助過許多家庭、企業團隊消除衝突，也是暨南大學法學博士，過去幾年在美國哈佛大學甘迺迪學院研究，對政治毫不陌生，重申他的競選搭擋一定「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝聚力比我強」，認定賴佩霞是萬中之選。他又說將借重賴佩霞女性視角，為台灣打造更公平和更對等的兩性文化。
 

賴佩霞

賴佩霞在《人選之人》中飾演總統參選人林月真。

誓言要吸引台灣資金回流

賴佩霞致辭時稱，儘管外界指她民望低，但她認為只要是對的事，便會全力以赴。她認為因兩岸局勢不穩，導致資金外流，誓言要吸引台灣資金回流及令國際項目投資台灣。她在致辭中多番哽咽，批評民進黨政府推行「一例一休」(5天工作制)，令本來生意很好的老店倒閉、熱鬧街道變空巷。但有批評指她選此議題討論「無著數」，因5天工作已是全球趨勢，對勞工亦有利。

她認為郭台銘是不輕易放棄的人，而她的專長是溝通、協調，希望能跟全台民眾溝通，落實郭台銘「整合在野」心願，「你我都深愛這塊土地，也要愛這塊土地上的每一個人。」賴佩霞為台美混血，報稱無政治背景。她18歲出道當歌手，之後成為演員、主持及作家等。她於廣州暨南大學取得法學博士及國際關係碩士學位，近年攻讀哈佛大學甘迺迪政府學院研究政府及政治人物相關課程。

繼子妻為女星隋棠 對其參選感驚訝 

賴佩霞與前夫育有2女，其後再婚，繼子之妻是台灣女星隋棠。賴佩霞事前對參選一事保密，隋棠直言看記招直播才知道此事，笑言嚇得「下巴掉到地上」。民調顯示，四大參選人仍以民主黨賴清德民望最高(約33%)，之後是民眾黨柯文哲(約20%)、國民黨侯友宜(約16%)及郭台銘(約10%)。對於「銘霞配」，有輿論指賴佩霞鮮有參與公共政策、全無從政經歷，參選完全超乎外界想像，亦有人視之為鬧劇「要找藝人不找知名度高一點的嗎」，好處則是「話題性十足」。《聯合報》網上民調顯示30%投票者滿意「銘霞配」，但選「令人失望」及「不論如何我都不會投這組候選人」者，亦分別有14%及27%。「銘霞配」公布不久，傳出賴佩霞有美籍，不得登記參加大選，賴佩霞表示將放棄美籍。

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