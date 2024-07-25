電動單車鋰電池突爆炸 電梯變烤爐廣州男死亡(有片)

內地近日流傳一段電梯內起火的片段，片中有一名男子拿著電動單車鋰電池乘搭電梯，未料鋰電池突然自燃起火，電梯隨即陷入一片火海。片段同時傳至社交平台Facebook及X等，有人質疑是否發生於本港，有內媒報道事發在廣州市海珠區，並指男子在事發後26天死亡。

網上流傳的閉路電視片段可見，一名男子拿著電動車的鋰電池進入電梯，然後按上關門掣。電梯關門後僅兩、三秒，鋰電池開始噴煙，男子想把鋰電池拿離自己遠一點，但說時遲那時快，鋰電池隨即爆炸噴火，未幾畫面已變成一片橙色並煙霧瀰漫。