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中國
2024-07-25 19:15:09

電動單車鋰電池突爆炸 電梯變烤爐廣州男死亡(有片)

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鋰電池在電梯內突然爆炸。(互聯網)

鋰電池在電梯內突然爆炸。(互聯網)

內地近日流傳一段電梯內起火的片段，片中有一名男子拿著電動單車鋰電池乘搭電梯，未料鋰電池突然自燃起火，電梯隨即陷入一片火海。片段同時傳至社交平台Facebook及X等，有人質疑是否發生於本港，有內媒報道事發在廣州市海珠區，並指男子在事發後26天死亡。

網上流傳的閉路電視片段可見，一名男子拿著電動車的鋰電池進入電梯，然後按上關門掣。電梯關門後僅兩、三秒，鋰電池開始噴煙，男子想把鋰電池拿離自己遠一點，但說時遲那時快，鋰電池隨即爆炸噴火，未幾畫面已變成一片橙色並煙霧瀰漫。

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當時在大堂等電梯的一對男女，發現電梯內事態嚴重，立即通知保安員。男子被救出全身衣物焦黑、身體多處燒傷。據報事主當時仍有反應，頭部可輕微轉動。

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鋰電池爆炸｜內媒︰男子26日後因急性心肌梗塞離世

片段近日在國內外瘋傳，《珠海特區報》周四報道指確有其事，指事件發生在2021年10月8日，涉及海珠區某小區一名陳姓男子。報道指，當日事主向妻子表示家中電動單車的電池發熱，於是把電池拆下，準備拿出室外降溫，沒料一進電梯即發生慘劇。據報事主除多處燒傷，並有重度吸入性損傷、急性腎損傷以及左眼燒傷等情況，延至同年11月3日因急性心肌梗塞在家中離世。

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報道指，消防部門的火災事故認定書指，起火原因是電動單車的鋰電池電池熱失控所致。有專家警告，民眾不應擅自拆除電動車的電池。報道並提醒民眾，不應把電動車及其電池帶進電梯，又或在室內充電。

事發片段【慎入】︰

選購及使用電器須知｜兩腳轉三腳插頭有幾危險？（am730製圖） 選購及使用電器須知｜應選購符合香港法定安全規格的電器在香港使用（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器必須附有或在隨附告示上顯示圖中各項適當標記（am730製圖） 選購及使用電器須知｜除不經插座供電的固定電器外（例如天花燈飾及電熱水器），電器必須裝有符合安全規格的三腳插頭（am730製圖） 選購及使用電器須知｜不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭及設計從浴室內的鬚刨供電裝置取電(例如電鬚刨、電動牙刷和脫毛器等)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜為避免造成觸電危險，電器必須有效地接上地線(又稱水線)（am730製圖） 選購及使用電器須知｜電器如有電壓選擇掣，必須將之選至 220V 交流（本港家居電壓），以免電器損壞及引致火警危險（am730製圖） 選購及使用電器須知｜使用電器前，必須先檢查電器（包括插頭和軟電線）是否有損壞，特別是電器已有一段時間未被使用（am730製圖）