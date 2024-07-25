電動單車鋰電池突爆炸 電梯變烤爐廣州男死亡(有片)

內地近日流傳一段電梯內起火的片段，片中有一名男子拿著電動單車鋰電池乘搭電梯，未料鋰電池突然自燃起火，電梯隨即陷入一片火海。片段同時傳至社交平台Facebook及X等，有人質疑是否發生於本港，有內媒報道事發在廣州市海珠區，並指男子在事發後26天死亡。
網上流傳的閉路電視片段可見，一名男子拿著電動車的鋰電池進入電梯，然後按上關門掣。電梯關門後僅兩、三秒，鋰電池開始噴煙，男子想把鋰電池拿離自己遠一點，但說時遲那時快，鋰電池隨即爆炸噴火，未幾畫面已變成一片橙色並煙霧瀰漫。
當時在大堂等電梯的一對男女，發現電梯內事態嚴重，立即通知保安員。男子被救出全身衣物焦黑、身體多處燒傷。據報事主當時仍有反應，頭部可輕微轉動。
鋰電池爆炸｜內媒︰男子26日後因急性心肌梗塞離世
片段近日在國內外瘋傳，《珠海特區報》周四報道指確有其事，指事件發生在2021年10月8日，涉及海珠區某小區一名陳姓男子。報道指，當日事主向妻子表示家中電動單車的電池發熱，於是把電池拆下，準備拿出室外降溫，沒料一進電梯即發生慘劇。據報事主除多處燒傷，並有重度吸入性損傷、急性腎損傷以及左眼燒傷等情況，延至同年11月3日因急性心肌梗塞在家中離世。
報道指，消防部門的火災事故認定書指，起火原因是電動單車的鋰電池電池熱失控所致。有專家警告，民眾不應擅自拆除電動車的電池。報道並提醒民眾，不應把電動車及其電池帶進電梯，又或在室內充電。
事發片段【慎入】︰
July 24, 2024