電商批發重鎮爆疫500人感染 浙江義烏靜默管理暫停淘寶發貨

有「世界小商品之都」之稱的電商批發重鎮兼「淘寶村」集中地浙江義烏，上周二起爆發新一波疫情，截至昨早9時累計500人染疫。義烏全市昨起「靜默管理」3天，除保生活、生產、抗疫以外，其他車輛原則上「不進不出」。義烏郵政部門更要求，快遞業停業5天。淘寶網上不少發貨地為義烏的店舖已表明暫時無法發貨，「恢復時間待定」。不少網民哀號，「義烏快遞停了，我的心也停了」。

義烏昨起按照疫情中風險區管控，所有人「足不出區」，原有疫情高風險區繼續「足不出戶」；符合封閉式管理條件的「四保」、「白名單」等重點企業，可閉環生產經營，其他工業和商貿企業都要暫停生產經營活動。

內地傳媒引述亞洲最大LED晶片生產商「華燦光電」義烏廠區指，前幾天已開始為閉環生產作準備，至昨早將約1,700名員工安頓在廠內宿舍和客房，飯堂亦準備了足夠的米麵油等物資。不過，中小微企業並沒有華燦光電的大量宿舍甚至飯堂、超市，未能閉環生產。義烏國際商貿城一家生產貿易一條龍的中小企表示，公司已進入靜默期，又提到一周前已有不少電商客人停止賣貨、發貨，自己公司亦因配件供應商無法如期交貨而生產停頓，損失慘重。還有義烏「淘寶村」電商透露，上周二開始因疫情管控無法發貨，但周一起才獲平台免除相關罰款。截至2021年，義烏共有近200條「淘寶村」，居全國首位。

海南新增1364感染

內地整體疫情方面，前日新增1,993宗本土感染，海南佔最多有1,364宗，新疆、西藏、浙江及廣東分別有380、68、67及30宗。海南疫情集中於三亞，當地政府指，新增個案都是周一之前採樣，民眾不必恐慌，而截至昨凌晨4時，已有2,156名滯留遊客搭包機離開。西藏今波疫情中心點日喀則市，周一起靜默管理3天，昨宣布延長3天。至於台灣，昨新增22,650宗本土確診、44宗死亡。