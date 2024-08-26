電子煙「化身玩具」入侵山東校園　小學生偷鎖房內「吞雲吐霧」

最近內地山東警方接獲家長舉報，指出在學校周邊有店家偷偷向學童銷售水果味電子煙，而且外型宛如公仔吊飾，還有10歲男童偷偷關在房間「吞雲吐霧」，警方隨即展開調查。

據《央視網》報道，家住山東荷澤的張姓男子表示，自己的10歲兒子近來行為怪異，時常把自己關在房間內，而每次打開房門，都有一股濃濃的薄荷味。後來在兒子枕頭下發現模樣可愛的小公仔，頭頂上還有一條宛如吸管的條狀物。

張男湊近一吸，才驚覺這是玩具造型的電子煙，而且還是薄荷味的。「我就問他從哪弄的，他說他在學校附近超市買來的。」，而為了購買這款薄荷口味的電子煙，男童還偷了父母的錢。