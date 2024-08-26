電子煙「化身玩具」入侵山東校園　小學生偷鎖房內「吞雲吐霧」

最近內地山東警方接獲家長舉報，指出在學校周邊有店家偷偷向學童銷售水果味電子煙，而且外型宛如公仔吊飾，還有10歲男童偷偷關在房間「吞雲吐霧」，警方隨即展開調查。
據《央視網》報道，家住山東荷澤的張姓男子表示，自己的10歲兒子近來行為怪異，時常把自己關在房間內，而每次打開房門，都有一股濃濃的薄荷味。後來在兒子枕頭下發現模樣可愛的小公仔，頭頂上還有一條宛如吸管的條狀物。
張男湊近一吸，才驚覺這是玩具造型的電子煙，而且還是薄荷味的。「我就問他從哪弄的，他說他在學校附近超市買來的。」，而為了購買這款薄荷口味的電子煙，男童還偷了父母的錢。
在接到張男舉報後，曹縣菸草專賣局立刻聯合曹縣警方，對銷售水果味電子煙的源頭展開調查。警方在男童所指的那家超市，搜出了十幾盒還沒來得及賣出去的水果味電子煙。並循線追到中盤商和上游，發現他們透過微信進行交易。
最後，警方發現，這些非法電子煙在廣東惠州市生產，再分銷到山東、河北、河南及廣東多地。警方在惠州找到這個非法製煙窩點，抓獲參與電子煙加工生產的5名犯罪嫌疑人。
目前警方已查獲五萬多支劣質玩具電子煙，涉案金額近2千萬人民幣，警方已對21人採取強制措施。
報道中指出，已有研究表明，吸電子煙可能會對呼吸系統和心血管系統產生負面影響。尤其是劣質電子煙，可能存在重金屬超標、使用非法添加劑等問題，對人體危害影響極大。
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