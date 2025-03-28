電死5人後潛逃23年被捕 男子稱殺人動機是為發明永動機找靈感壯膽

重慶在1999年發生一宗電擊臨時搬運工殺人案，疑犯潛逃多年，直到2022年才落網。他供稱夢想是發明「永動機」，想通過殺人來壯膽、激發靈感，才犯下殘忍兇殺案。 據《檢察日報》指，出租屋房東鄒某在1999年某天 打開自己屋子時，發現客廳被改造成一個長5米、寬2米的水池，水池漂浮著鐵勺舀。且屋內還飄出惡臭，當鄒某推開睡房門時，赫然驚見5具腐屍。 經調查後證實5名死者都是搬運工， 被誘騙至疑犯廖某改造的帶電水池中舀水，觸電身亡。然而，由於疑犯租房時盜用他人身份證，導致案件多年 懸而未決。

直到2022年，警方 進行命案積案攻堅行動時，通過現場瓶子上的指紋比對，將廖某拘捕歸案。然而，當公安在審查階段提訊廖某時，對方卻否認殺人，辯稱指紋是其盜竊時留下的。 證實現場遺留疑犯筆跡 公安機關重新勘驗現場後發現，屋客廳西邊墻上有一串數字。經比對計算，22代表22塊磚，是水池的長度；3代表層數，3層磚共66塊；5.1減0.7恰好是一側鐵絲網的長度；5代表水池底部5張鐵板。筆跡鑑定證實，數字為廖某所寫。 廖某繼續辯稱，建水池是要養烏龜，有人觸電身亡是意外。但專家證實，水池底部安裝了連接電路的鐵板，人站在上面手持鐵瓢，電閘一合，就會觸電亡。 至於廖某為何要殺人？警方深入調查後發現，他生性孤僻，愛搞發明，盜竊出獄後還租了車庫當作工作間。

以搬貨為由欺騙死者到屋內 直到警方在工作間發現一個類似「永動機」裝置後，廖某才承認，自己夢想是發明「永動機」，想通過殺人來練膽、突破思維極限、激發創造靈感。於是他以搬貨為由，將死者們騙到屋內，犯下殺人案。 最高檢2023年核准追訴，認定廖某犯罪手段殘忍、後果嚴重。去年12月， 法院以故意殺人罪判處廖某死刑，剝奪政治權利終身。目前案件正在二審審理期間。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章