電氣工程師跳槽遭索賠50萬 哭訴：入職薪金才6000！

據《案件聚焦》報導，男子2018年12月到一家電氣公司，不滿公司拖欠加班費，2年不到就離職，怎料半年後收到原公司的勞動仲裁申請書，對方要求賠償未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元、服務期限未滿5年的違約金34萬、違法競業限制義務違約金50萬元。仲裁結果判定，男子支付公司違反競業限制義務的違約金5萬元，對公司其他請求不予支持。

許多人為了想要更高的薪水，會選擇跳槽去其他公司。中國過去曾發生一起案件，一名電氣工程師不滿公司拖欠加班費，決定轉行到另一家科技公司，沒想到竟被要求賠償50萬（人民幣，下同），雙方對簿公堂，法院判決結果也出爐了。

​原來男子入職時自願簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。

不滿公司拖欠加班費

據《案件聚焦》報導，男子2018年12月到一家電氣公司，不滿公司拖欠加班費，2年不到就離職，怎料半年後收到原公司的勞動仲裁申請書，對方要求賠償未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元、服務期限未滿5年的違約金34萬、違法競業限制義務違約金50萬元。仲裁結果判定，男子支付公司違反競業限制義務的違約金5萬元，對公司其他請求不予支持。

男子相當委屈，在職時月薪才6000元，既不是核心崗位，也沒有接觸或掌握公司的商業機密，卻被要求賠償，因此起訴到法院。原來入職時簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。