熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 美斯訪香港 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-25 10:50:00

電氣工程師跳槽遭索賠50萬 哭訴：入職薪金才6000

分享：
電氣工程師跳槽遭索賠50萬 哭訴：入職薪金才6000！

據《案件聚焦》報導，男子2018年12月到一家電氣公司，不滿公司拖欠加班費，2年不到就離職，怎料半年後收到原公司的勞動仲裁申請書，對方要求賠償未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元、服務期限未滿5年的違約金34萬、違法競業限制義務違約金50萬元。仲裁結果判定，男子支付公司違反競業限制義務的違約金5萬元，對公司其他請求不予支持。

許多人為了想要更高的薪水，會選擇跳槽去其他公司。中國過去曾發生一起案件，一名電氣工程師不滿公司拖欠加班費，決定轉行到另一家科技公司，沒想到竟被要求賠償50萬（人民幣，下同），雙方對簿公堂，法院判決結果也出爐了。

​原來男子入職時自願簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。

​原來男子入職時自願簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。

不滿公司拖欠加班費

據《案件聚焦》報導，男子2018年12月到一家電氣公司，不滿公司拖欠加班費，2年不到就離職，怎料半年後收到原公司的勞動仲裁申請書，對方要求賠償未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元、服務期限未滿5年的違約金34萬、違法競業限制義務違約金50萬元。仲裁結果判定，男子支付公司違反競業限制義務的違約金5萬元，對公司其他請求不予支持。

男子相當委屈，在職時月薪才6000元，既不是核心崗位，也沒有接觸或掌握公司的商業機密，卻被要求賠償，因此起訴到法院。原來入職時簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。

法院認為理應履行合約

男子辯稱，自己主要從事電控設備的安裝、調試以及項目的組織、協調工作，都是不具有秘密性的通用技術。公司則認為，雙方在合約中已經明確約定競業限制條款，男子離職不到1個月就違反規定，應當承擔違約金。

法院審理認為，男子入職自願簽定合約，理應履行規定，認為賠償違約金50萬合理。勞工人事爭議仲裁委員會在仲裁時，將違約金調整為5萬元，一審判決要求賠償公司5萬元，男子不服提上訴，但二審被駁回，維持原判。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受