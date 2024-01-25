電氣工程師跳槽遭索賠50萬 哭訴：入職薪金才6000！

許多人為了想要更高的薪水，會選擇跳槽去其他公司。中國過去曾發生一起案件，一名電氣工程師不滿公司拖欠加班費，決定轉行到另一家科技公司，沒想到竟被要求賠償50萬（人民幣，下同），雙方對簿公堂，法院判決結果也出爐了。
不滿公司拖欠加班費
據《案件聚焦》報導，男子2018年12月到一家電氣公司，不滿公司拖欠加班費，2年不到就離職，怎料半年後收到原公司的勞動仲裁申請書，對方要求賠償未提前30天通知未完成交接手續造成的損失25萬元、服務期限未滿5年的違約金34萬、違法競業限制義務違約金50萬元。仲裁結果判定，男子支付公司違反競業限制義務的違約金5萬元，對公司其他請求不予支持。
男子相當委屈，在職時月薪才6000元，既不是核心崗位，也沒有接觸或掌握公司的商業機密，卻被要求賠償，因此起訴到法院。原來入職時簽訂合約，規定離職後2年不得自營或未他人經營與原任職企業同類、相競爭的業務活動，若違約需要支付50萬違約金。
法院認為理應履行合約
男子辯稱，自己主要從事電控設備的安裝、調試以及項目的組織、協調工作，都是不具有秘密性的通用技術。公司則認為，雙方在合約中已經明確約定競業限制條款，男子離職不到1個月就違反規定，應當承擔違約金。
法院審理認為，男子入職自願簽定合約，理應履行規定，認為賠償違約金50萬合理。勞工人事爭議仲裁委員會在仲裁時，將違約金調整為5萬元，一審判決要求賠償公司5萬元，男子不服提上訴，但二審被駁回，維持原判。
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