電訊詐騙｜台灣破AI詐騙案 40人上當被騙逾2500萬

詐騙集團也與時並進！台灣警方首次破獲一個結合人工智能(AI)語音機械人行騙的詐騙集團，拘捕2人。目前最少40名受害人報警，損失合共1億元(新台幣，下同)(約2,527萬港元)，其中一名六旬婦人被騙金額最高，達2,300萬元(約581萬港元)。

勾結境外投資詐騙集團 專發短訊找羊牯

台灣傳媒報道，涉案集團今年1月在高雄成立一家投資顧問公司，再以公司名義向電信公司取得數百個電信門號，並申請大量企業短訊服務，隨後勾結5個藏身境外的投資詐騙集團，為對方發送詐騙短訊，至8月已發送短訊多達6,000萬條。

花682萬買AI語音機械人服務

為節省成本並提高詐騙效率，涉案集團花費2,700萬元(約682萬港元)向一間科技公司購買AI語音機械人服務，製作宛如真人的AI語音，透過隨機撥打網絡電話來過濾「潛在客戶」。該套AI語音不但會根據民眾不同回應來對話，還會根據回應內容、語音情緒來判斷民眾是否對其所講內容有興趣，然後精準發送詐騙短訊。

民眾上當點擊詐騙短訊內的連結後，相關投資詐騙集團就會接手，要求民眾加LINE，再指導其下載專用App，匯款5,000元成為會員，體驗「7天5萬元投資額度」，再以投資獲利為誘餌，鼓動民眾加碼投資，結果當然「得個桔」，血本無歸。

幕後金主疑藏身柬埔寨

警方指，40歲姓黃主犯手段精明，知道透過AI技術可節省人力成本、提升效率，而且相較傳統詐騙集團，不需要有詐騙據點，大大降低被警方盯上的風險。警方接到報案後深入調查，今年9月分別到高雄及台中等地搜索並拘捕黃男及其姓蘇員工。目前正追查幕後金主，據報其IP位址顯示位於柬埔寨。