需求復常人人出門 五一出行旅遊大爆發

內地復常後的五一長假期，出行和外遊有爆炸式增長，交通運輸部預料五一假期開始至昨日，3天共運送1.6億人次；單在上海的長三角地區的鐵路網，上周六及前天分別運載355萬及365.5萬人次，鐵路車廂塞滿人，不少人要以自己的大型行李當凳子，度過漫長旅程。

廣東省交通運輸廳指，上周六的五一假期首天，高速公路車流高峰達912萬架次，打破之前849萬架次的單日流量紀錄，當局認為是春節後首個5天長假，民眾的旅遊探親需求集中釋放所致。

內地旅遊城市重現人潮，不論是傳統的北京八達嶺長城、河南洛陽龍門石窟等，還是最近因燒烤美食聞名的山東淄博，均人頭湧湧。黃山更出現不少遊客擠在公廁借宿一宵。旅遊熱潮帶動各地的餐飲消費，商務部指全國重點零售和餐飲企業銷售額同比升21.4%；全國餐廳堂食線上訂座量較2019年同期飆逾兩倍，以美食馳名的小城住宿預訂增幅明顯，當中以潮州和汕頭較2019年同期勁升12倍。