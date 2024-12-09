霸王餐︱湖北男欲以不雅方法「走數」 全程被閉路電視拍下

網傳閉路電視畫面中，武漢一名黑衣男子先是伸手拔了根頭髮，接著撩起上衣，又把手伸進褲子裡，用力扯下幾根體毛後，直接就往桌上菜式，為了看起更像是炒菜過程中掉落毛髮，男子還拿起筷子攪拌幾下。

男子最終乖乖付錢

一名知情人士在12月7日接受《生活幫》採訪時透露，這名男子在食肆內點了整枱菜式，大快朵頤之後，卻遲遲不願買單，食肆工作人員多次催促，男子以各種理由拖延後，竟使出上述招數，試圖以餐廳不潔為由拒絕付款。

該知情人表示，男子可能沒發現店內裝有閉路電視，早已將其一舉一動「全都錄下」，最終店家播出影片，證實男子「插贓嫁禍」，他見大話被站不住腳，只好乖乖付錢了事。