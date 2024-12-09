霸王餐︱湖北男欲以不雅方法「走數」 全程被閉路電視拍下

湖北武漢一名男子日前宴請友人吃飯點整枱都是菜色，吃完後想賴帳，竟把手伸進褲襠中，拔體毛放進菜裡「插贓嫁禍」意圖享受「霸王餐」，過程全被閉路電視拍下。
網傳閉路電視畫面中，武漢一名黑衣男子先是伸手拔了根頭髮，接著撩起上衣，又把手伸進褲子裡，用力扯下幾根體毛後，直接就往桌上菜式，為了看起更像是炒菜過程中掉落毛髮，男子還拿起筷子攪拌幾下。
男子最終乖乖付錢
一名知情人士在12月7日接受《生活幫》採訪時透露，這名男子在食肆內點了整枱菜式，大快朵頤之後，卻遲遲不願買單，食肆工作人員多次催促，男子以各種理由拖延後，竟使出上述招數，試圖以餐廳不潔為由拒絕付款。
該知情人表示，男子可能沒發現店內裝有閉路電視，早已將其一舉一動「全都錄下」，最終店家播出影片，證實男子「插贓嫁禍」，他見大話被站不住腳，只好乖乖付錢了事。
網民︰人越來越沒底線了
相關新聞影片曝光，引發網友批評「人越來越沒底線了…空長一個皮囊」、「人家是一毛不拔，他倒好拔了一毛」、「請不起人吃飯，也別搞這下三濫伎倆」、「有監控啊，他咋想的」、「行行好店家，把餐具也給扔了吧」、「真是個狠人，我試著薅了一下，疼死我了」。
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