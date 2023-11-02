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中國
2023-11-02 10:47:18

青島啤酒證有員工於原料倉小便 已被行政拘留 向消費者致歉

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青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。

青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。

青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。

山東平度市調查組通報，1019日物流公司運送近34噸麥芽到青島啤酒三廠時，過程中一名裝卸工人與貨車司機發生口角。裝卸工人其後進入剩餘少量麥芽的貨車車廂內小便。貨車司機通過行車紀錄儀的片段發現事件，用手機翻拍並上傳到個人抖音賬號。公安機關以涉嫌故意損毀財物罪，把涉事裝卸工人行政拘留。

青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。 青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。 青島啤酒(00168.HK)證實有員工在山東的原料倉小便，已被公安機關行政拘留，公司對此向消費者道歉及會反思整改。(路透社)

廠區升級人工智能監控  改為全封閉自卸車

青島啤酒就事件致歉，指事件反映原料運輸管理上有漏洞，對此深感內疚和痛心，會認真反思和整改，維護百年品牌聲譽。其中包括把原料運輸車輛全部改為全封閉自卸車，實現人員與物料全程無接觸；廠區升級人工智能監控，並加強外包業務人員管理。公司亦已成立專項調查組，對事件的相關責任單位和責任人的失職行為進行調查，並依規依紀嚴肅處理。

至於事件中涉及的麥芽已經封存，公司正在市場監管部門的監督下進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。

影片流出致股價大跌

10月下旬，內地網傳一段影片，顯示在山東青島的青島啤酒三廠，一名頭戴安全帽、身穿工作服的男子翻越了原料倉後就地小便。影片隨即引發極大輿論關注，致出現食安恐慌及公司股價大跌。

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