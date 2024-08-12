青島毒舌導遊：窮就別出來　出來就是你的錯(有片)

香港曾發生導遊阿珍事件，她因不滿旅客購物少，在車上向旅客破口大罵，過程被旅客拍下，當時引來各界關注。山東青島近日亦發生同類事件，網上流傳影片，女導遊因遊客未購物發表有地域歧視並侮辱遊客的言論，還稱「如果你窮，你在家里不要出來，出來就是你的錯」。當地文旅局發表情況通報，表示已立即成立調查組，下步將根據調查結果依法依規進行處罰。

綜合《看看新聞》等內地媒體報道，本月9日有網民分享影片，指山東青島一女導遊因遊客未購物，發表有地域歧視侮辱遊客的言論，還稱「如果你窮，你在家里不要出來，出來就是你的錯，不是我們的錯，我相信山東對你是這樣的態度，同樣別的地區對你，也是這樣的態度」，導遊續指：「四川人很小氣、很小氣，我們旅遊圈的人也不太願意接這個四川的人客，但是08年一場地震，把四川人改變了，08死了30萬四川老百姓……活下來的四川人真的是活明白了……就是要活在當下，現在消費的非常的好」。