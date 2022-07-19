面試題問大便習慣食飯時長惹熱議 涉事公司：日常行為與工作表現息息相關

內地社交平台有網民爆料，湖南長沙一間公司面試筆試題目，竟包括「日常如大廁(大便)一般在家或在外」、「一般日常花多少時間吃一頓飯」、「晚上放下手機後多久可以入睡」、「睡覺多久睡著」等。這些奇葩面試題目隨即引起網民熱議，質疑「這是在想怎麼壓榨員工的吧」、「往往摳這些細節的都是沒有前途的公司」，還有網民表示，「我面試過這家，老闆也很下頭(註：令人掃興、無語、不痛快等)」。

15題面試題目涉及哲學、數學、日常生活

網傳面試題目共有15題，涵蓋哲學題、數學題及日常生活題。內地「正觀新聞」追訪發現，涉事公司是一間商務信息諮詢公司，主要從事汽車後市場領域，即消費者買車後所需要的一切服務。

該公司的工作人員表示，該面試題目是公司的通用測試題，無標準答案，只是用來了解面試者的基本情況，「測試這個當然公司有公司的依據，我們可以通過看似無關緊要的一些題，來綜合得出一個人的基本情況。一個人日常生活的一些行為，肯定是跟他工作的一些行為息息相關的，你的生活習性、行為邏輯、思維架構，跟工作肯定是有關係的，不說百分之百，至少八九不離十」。

涉事公司：可填可不填 扣「私隱」帽子就是矯情

至於是否覺得相關問題涉及個人私隱，該工作人員表示，「他可以填，可以不填」，只是來面試、入職都需要填一些個人資料，若果將面試顯目扣上「個人私隱」的帽子，「只有是沒事做的，或者是矯情的，在現實生活中不怎麼樣的人才會去這樣想」。該工作人員又提到，面試者普遍歡迎這份面試題目，也有極個別人士覺得題目與工作無關。