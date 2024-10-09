韓團「排水神曲」救iPhone入水？ 手機界KOL解釋(有片)

該名網民早前在社交平台Threads發文指出，「室友颱風天出門，結果手機掉馬路上進水」，她叫對方播放南韓男團Stray Kids的歌曲影片《Miroh》後，底部的喇叭孔立刻噴出一堆水珠，笑說：「果然親測有效，快笑死，排水神曲真的不是叫假的，實用型歌曲」，又認為「迷曲很多很吵的應該都有這種功能」。

帖文曝光後引發熱議，台灣網民紛表示，「吵到可以拿來排水」、「我之前iPad進水也播這首」、「可能是因為高低頻都有」、「他們(Stray Kids成員)本人好像也證實過可以這樣，看來真的很好用」、「笑死了，每天在聽都沒想到還可以這樣」、「我上次耳機進水也是播《Miroh》，真的超級有用哈哈哈」、「潮到出水」、「聽說Xdinary Heroes的《strawberry cake》也有用」、「雖然是好用，但手機還是要拿好啊」、「差點衝動把手機放馬桶」。

僅接口有水 機體仍未入水才有用

台媒實測播放《Miroh》，可見亦有水珠射出，訪問引述當地手機界KOL專家、「3C達人」廖阿輝稱，「聲波排水」僅適用於防水機，接口有水但機體仍未入水的情況下才適用，「如果說他要放音樂，只能在手機沒進水的情況下，防水機上面接口有殘留水份的時候，這個前提才有機會達成。」