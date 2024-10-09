韓團「排水神曲」救iPhone入水？ 手機界KOL解釋(有片)

台灣早前受強颱風山陀兒吹襲，多地傳出災情，有網民稱外出時iPhone手機不慎掉落地面「入水」，事後竟只靠播放一首歌曲，即讓喇叭孔噴出一堆水珠，「聲波排水」救iPhone引起網民議論。
【排水影片連結】
該名網民早前在社交平台Threads發文指出，「室友颱風天出門，結果手機掉馬路上進水」，她叫對方播放南韓男團Stray Kids的歌曲影片《Miroh》後，底部的喇叭孔立刻噴出一堆水珠，笑說：「果然親測有效，快笑死，排水神曲真的不是叫假的，實用型歌曲」，又認為「迷曲很多很吵的應該都有這種功能」。
帖文曝光後引發熱議，台灣網民紛表示，「吵到可以拿來排水」、「我之前iPad進水也播這首」、「可能是因為高低頻都有」、「他們(Stray Kids成員)本人好像也證實過可以這樣，看來真的很好用」、「笑死了，每天在聽都沒想到還可以這樣」、「我上次耳機進水也是播《Miroh》，真的超級有用哈哈哈」、「潮到出水」、「聽說Xdinary Heroes的《strawberry cake》也有用」、「雖然是好用，但手機還是要拿好啊」、「差點衝動把手機放馬桶」。
僅接口有水 機體仍未入水才有用
台媒實測播放《Miroh》，可見亦有水珠射出，訪問引述當地手機界KOL專家、「3C達人」廖阿輝稱，「聲波排水」僅適用於防水機，接口有水但機體仍未入水的情況下才適用，「如果說他要放音樂，只能在手機沒進水的情況下，防水機上面接口有殘留水份的時候，這個前提才有機會達成。」
蘋果官網列弄乾iPhone方法
蘋果官網則表示，若不小心將iPhone弄濕，可將接孔朝下並輕輕拍打iPhone，去除多餘液體，將iPhone放在通風乾爽的地方，至少等30分鐘，然後嘗試以Lightning或USB-C連接線充電或連接配件。如果再次出現液體偵測提示，就表示接頭內或連接線針腳下仍有液體，需將iPhone放在通風乾爽的地方最多一天，期間可以再次嘗試充電或連接配件，iPhone最長可能需要24小時才能完全乾透。官網強調請勿使用外部熱源將iPhone烘乾或將異物如棉花棒或紙巾插入接頭。