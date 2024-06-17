韓媒：中國遊客「不文明」成過去式 南韓需改變不友好態度

過去中國遊客屢被批評出現各種不文明行為，南韓韓聯社報道，隨著愈來愈多中國千禧一代和Z世代的年輕人成長為出國旅行的「主力軍」，中國人在海外的「不文明行為」現象正逐漸減少，形象正在逐步改變。
千禧一代和Z世代成旅行「主力軍」
報道稱，隨著訪韓中國遊客類型從團體遊轉變為以MZ一代（千禧一代和Z世代）為主的個人遊，過去中國遊客的「不文明行為」現象正逐漸減少，報道引濟州旅遊業界調查數據稱，今年1月到4月，到訪濟州的中國遊客超過42萬人，佔全部外國遊客的78.6%。濟州旅遊業界稱，其中80%以上是（中國）千禧一代和Z世代以及其他年齡段的自由行散客。
疫情之後「不文明形象」正逐漸改善
報道稱，過去到濟州旅遊的中國遊客中，經常會出現一些「不文明行為」，如聲浪太大、破壞旅遊景點、擾亂公共場所秩序等。但在疫情之後，隨著中國千禧一代和Z世代成為主力遊客，過去的「不文明形象」正逐漸改善。
當地一名41歲女居民表示，「走在路上很容易發現最近年輕的中國遊客，大部份人似乎都在遵守基本禮儀。疫情之後，氣氛似乎發生了一些變化。」雖然中國遊客質素正改變，但仍有不少南韓人對中國遊客的態度不友好，因此濟州漢拿大學教授文成鐘對此提出建議稱，「中國千禧一代和Z世代對（南韓人）的不友好、不親切的態度感到不滿。我們（南韓）現在也需要做出改變，提高服務水平和親切度，為我們的下一代創造一個相互尊重的文化環境。」