韓媒：中國遊客「不文明」成過去式 南韓需改變不友好態度

報道引濟州旅遊業界調查數據稱，今年1月到4月，到訪濟州的中國遊客超過42萬人，佔全部外國遊客的78.6%。（網上圖片）

過去中國遊客屢被批評出現各種不文明行為，南韓韓聯社報道，隨著愈來愈多中國千禧一代和Z世代的年輕人成長為出國旅行的「主力軍」，中國人在海外的「不文明行為」現象正逐漸減少，形象正在逐步改變。

千禧一代和Z世代成旅行「主力軍」

報道稱，隨著訪韓中國遊客類型從團體遊轉變為以MZ一代（千禧一代和Z世代）為主的個人遊，過去中國遊客的「不文明行為」現象正逐漸減少，報道引濟州旅遊業界調查數據稱，今年1月到4月，到訪濟州的中國遊客超過42萬人，佔全部外國遊客的78.6%。濟州旅遊業界稱，其中80%以上是（中國）千禧一代和Z世代以及其他年齡段的自由行散客。