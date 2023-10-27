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中國
2023-10-27 04:30:33
日報

順利升空 開啟半年太空之旅 神十七航天員進駐「天宮」

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神舟十七號 神舟十七號 神舟十七號

神舟十七號載人飛船周四早上順利升空，3名航天員將展開為期半年的太空之旅。神十七飛船進入預定軌道後約6個半小時，下午成功以快速交會對接模式，與太空站天和核心艙前向端口對接，晚上3名航天員順利進入太空站，與神十六3名航天員會合，實現中國航天史上第三次在軌交接和輪換。

搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運載火箭，早上11時14分在酒泉衛星發射中心升空。兩分多鐘後，4個助推器與火箭分離，整流罩亦脫離火箭。再過數分鐘，飛船和火箭完成分離，並展開太陽能板，飛船進入預定軌道。約6個半小時後，神十七在下午5時46分，成功以快速交會對接模式，對接天和核心艙前向端口，形成「三艙三船」組合體，包括天和核心艙、問天和夢天實驗艙、兩艘載人飛船和一艘貨運飛船。

2組航天員交接輪換

成功對接後，神十七3名航天員，48歲的指令長湯洪波、34歲的唐勝杰以及35歲的江新林從飛船返回艙進入軌道艙，於晚上7時34分，神舟十六號航天員打開天和核心艙艙門，歡迎神十七航天員進駐。神十六3名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮與神十七航天員會合，並拍下「全家福」向地面控制中心報平安。6名航天員將在太空站共同工作及生活約4天。

神十七3名航天員將在太空站駐留約6個月，開展太空科學與應用載荷在軌實驗，並將首次進行艙外試驗性維修作業，以修復太空站被「空間微小顆粒撞擊造成的輕微損傷」。完成輪換後，神十六預計下周二返回地球前，將環繞太空站飛行，有望在軌拍攝首張以地球為背景的太空站組合體全貌照片。

神十七3名航天員平均年齡僅38歲，是自「天宮」太空站建成以來最年輕的一組，其中湯洪波2021年是首批進駐太空站的航天員，相隔2年，今次他是重返「天宮」第一人。今次任務較以往複雜，因要進行出艙檢查維修等，在突發情況時的應對方法，都與以往不同。航天員江新林表示，他們的動作都要再重新訓練，例如若遇太空站失壓狀況，之前是壓力較高時，航天員就會撤離，但現在是壓力降得很低才會撤離，所以要進行這方面的訓練。

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