順德均安好去處｜170年非遺盛宴　李小龍故居、「關帝侯王出遊」

關帝侯王出遊 神鑾巡遊十三鄉 「均安關帝侯王出遊」是佛山順德均安鎮江尾洲十三鄉奉祀關帝、侯王的民間信俗活動，由農曆九月初四於三華帝王古廟「起宮」開始，至農曆二十日（一說至農曆十九日），為期長達超過半個月的出遊慶典。 「起宮」儀式十分隆重，由德高望重的長者主持。先是一番拜祭請出關帝、侯王兩位神像，放入象徵皇帝山巡座駕的「鑾輿」之中。鑼聲響起，眾人抬起鑾輿，巡遊正式開始。 巡遊隊伍有彩旗隊、八寶隊、羅傘隊等為關帝、侯王吶喊引路。遊行時，隊員們不時有節奏地上下顫動鑾輿，並大聲吆喝，前後人群熱烈起哄回應，跟隨其後的演奏者則奏響八音鑼鼓櫃，樂曲聲、鑼鼓聲、吆喝聲響徹雲霄，為整個出遊添上威儀與熱鬧的氣氛。 均安人相信，關帝、侯王出遊均安鎮，能夠為村民辟邪消災，帶來風調雨順的好日子。

村民出門迎接關帝侯王出遊 吃均安美食 關帝侯王出遊是均安人最重視的民俗活動之一。每到此時，不少遊子都會回到均安老家參與儀式。村民遠遠聽到八音鑼鼓櫃的演奏聲，便知道巡遊隊伍快到自家門口，紛紛出門迎接。鑾輿所到之處，村民都將三牲果品放在家門口拜祭；鑾輿每到各村的祠堂，均會略作歇息，並受各家的拜祭。 完成後，均安人會圍坐一起吃「關帝飯」。席上擺滿均安美食，有均安魚餅、均安蒸豬、均安燒豬、拆魚羹、媽姐菜等。 「關帝候王出遊」於1851年由均安三華村等五村開始，至今已有超過170年歷史。2014年，關帝侯王出遊入選順德區非物質文化遺產名錄， 2015年，被列入廣東省非物質文化遺產名錄。

遊李氏宗祠李小龍樂園 英歌舞與美食共享文化盛宴 如今，「均安關帝侯王出遊」已發展成為民俗旅遊文化節，2024年會展示均安五大民俗文化，包括忠義、粵劇、功夫、工匠及美食，打造成極具特色的民俗文化嘉年華。 在李氏宗祠及李小龍樂園，有中國潮汕文化瑰寶英歌舞表演，展現中國戰舞的威武與均安人民的忠誠精神；在李小龍廣場設有關帝墟，設置市集和遊戲與眾同樂。 在露天劇場，有一系列文化表演，展現均安「中國曲藝之鄉」和「廣東省民族民間藝術之鄉」的粵劇文化底蘊。 晚上，還有倉門夜市，有不少均安美食，展現順德「美食之都」的風采。 齊出遊、看表演、嚐美食，均安「關帝侯王出遊」非遺民俗盛事絕對是假期出遊的好去處。 深中通道通車後，在香港乘坐跨境巴士都能夠快速直達均安，車程大約三小時，都令港人北上參與旅遊變得更方便可行。