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2024-10-14 15:53:00

順德均安好去處｜170年非遺盛宴　李小龍故居、「關帝侯王出遊」

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順德均安好去處｜170年非遺盛宴　李小龍故居、「關帝侯王出遊」

順德均安好去處｜170年非遺盛宴　李小龍故居、「關帝侯王出遊」

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重陽節假期，大家會去哪裏玩？在順德均安鎮，每年農曆九月初四至二十日（2024年為10月6日至22日），都是關帝侯王出遊的大日子，全鎮總動員慶祝，鞭炮聲、鑼鼓聲響徹雲霄，熱鬧堪比過年。

這個擁有超過170年歷史的傳統習俗已入選為廣東省非物質文化遺產，近年還加入英歌舞、關帝墟、美食等不同活動，打造為期半個月的超級文化盛會。

深中通道通車後，在香港不同地點都有跨境巴士直達，到順德遊玩更為方便。

文章出處：「當代中國」網站

 

順德均安關帝侯王出遊所用的「鑾輿」，是一座雕刻非常精緻的小木樓，據說重量達到300公尺，因此每次出遊都需要很多精壯的男士一起抬出來。圖為2023年出遊的盛況。（圖片來源：視覺中國） 順德均安關帝侯王出遊保留了隆重的民俗巡遊儀式，有彩旗隊、八寶隊、羅傘隊等為關帝、侯王引路，也有八音鑼鼓櫃奏響音樂，非常有特色，圖為八音鑼鼓櫃儀仗隊。（圖片來源：視覺中國） 關帝侯王出遊的「起宮」儀式於三華王古廟舉行，今年出遊路線包括三華帝王古廟、均安公園、李氏宗祠、李文田紀念館、李小龍樂園等。（圖片來源：順德攻略＠小紅書） 每年的均安關帝候王出遊都由全村總動員，場面非常浩大。（圖片來源：順德攻略＠小紅書）

關帝侯王出遊   神鑾巡遊十三鄉

「均安關帝侯王出遊」是佛山順德均安鎮江尾洲十三鄉奉祀關帝、侯王的民間信俗活動，由農曆九月初四於三華帝王古廟「起宮」開始，至農曆二十日（一說至農曆十九日），為期長達超過半個月的出遊慶典。

「起宮」儀式十分隆重，由德高望重的長者主持。先是一番拜祭請出關帝、侯王兩位神像，放入象徵皇帝山巡座駕的「鑾輿」之中。鑼聲響起，眾人抬起鑾輿，巡遊正式開始。

巡遊隊伍有彩旗隊、八寶隊、羅傘隊等為關帝、侯王吶喊引路。遊行時，隊員們不時有節奏地上下顫動鑾輿，並大聲吆喝，前後人群熱烈起哄回應，跟隨其後的演奏者則奏響八音鑼鼓櫃，樂曲聲、鑼鼓聲、吆喝聲響徹雲霄，為整個出遊添上威儀與熱鬧的氣氛。

均安人相信，關帝、侯王出遊均安鎮，能夠為村民辟邪消災，帶來風調雨順的好日子。

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均安關帝候王出遊所到之處，村民都在門口攞放祭品以供奉，祈求來年風調雨順，形成一個極具規模的文化習俗。（圖片來源：視覺中國） 均安關帝候王出遊村民準備水果小食給出遊隊員享用，以表謝意。（圖片來源：宅之界@小紅書） 均安關帝候王出遊萬人空巷，在外工作的子弟都會回來參與。（圖片來源：佛山+微信 ) 關帝侯王出遊後，均安人都會聚首一堂吃各式均安美食，圖左上為均安蒸豬、下為拆魚羮、圖右上為媽祖菜、下為均安魚餅。（網上圖片)

村民出門迎接關帝侯王出遊   吃均安美食

關帝侯王出遊是均安人最重視的民俗活動之一。每到此時，不少遊子都會回到均安老家參與儀式。村民遠遠聽到八音鑼鼓櫃的演奏聲，便知道巡遊隊伍快到自家門口，紛紛出門迎接。鑾輿所到之處，村民都將三牲果品放在家門口拜祭；鑾輿每到各村的祠堂，均會略作歇息，並受各家的拜祭。

完成後，均安人會圍坐一起吃「關帝飯」。席上擺滿均安美食，有均安魚餅、均安蒸豬、均安燒豬、拆魚羹、媽姐菜等。

「關帝候王出遊」於1851年由均安三華村等五村開始，至今已有超過170年歷史。2014年，關帝侯王出遊入選順德區非物質文化遺產名錄， 2015年，被列入廣東省非物質文化遺產名錄。

如今，均安關帝候王出遊已發展為一個民俗旅遊文化節，有不少極具特色的表演。圖為潮汕著名的英歌舞。（圖片來源：順德攻略＠小紅書） 均安為李小龍故居，關帝候王出遊民俗文化活動便有李小龍功夫文化相關的活動及表演。（圖片來源：視覺中國、小紅書 ) 均安關帝候王出遊以外，設有關帝墟市集，有不少文創產品售賣。（網上圖片）

遊李氏宗祠李小龍樂園    英歌舞與美食共享文化盛宴

如今，「均安關帝侯王出遊」已發展成為民俗旅遊文化節，2024年會展示均安五大民俗文化，包括忠義、粵劇、功夫、工匠及美食，打造成極具特色的民俗文化嘉年華。

在李氏宗祠及李小龍樂園，有中國潮汕文化瑰寶英歌舞表演，展現中國戰舞的威武與均安人民的忠誠精神；在李小龍廣場設有關帝墟，設置市集和遊戲與眾同樂。

在露天劇場，有一系列文化表演，展現均安「中國曲藝之鄉」和「廣東省民族民間藝術之鄉」的粵劇文化底蘊。

晚上，還有倉門夜市，有不少均安美食，展現順德「美食之都」的風采。

齊出遊、看表演、嚐美食，均安「關帝侯王出遊」非遺民俗盛事絕對是假期出遊的好去處。

深中通道通車後，在香港乘坐跨境巴士都能夠快速直達均安，車程大約三小時，都令港人北上參與旅遊變得更方便可行。

以下便由10月11日重陽節假期開始，列出「均安關帝侯王出遊」的時間表及路線，方便計劃行程：

10月11日（星期五）農曆九月初九

13:00-13:30 均益路良村→均安職中路口

10月12日（星期六）農曆九月初十

11:30-12:30環山路三華→沙頭交界路口→三華信大悅購（舊天福源）路口

10月13日（星期日）農曆九月十一

13:00-13:40聚龍路口→橫九路路口

10月14日（週一）農曆九月十二

12:30-14:00三華信大悅購（舊天福源）路口→沙頭環山路口全段

14:30-15:00百安路宏安路跨線橋紅綠燈、華安路與宏安路交界

10月15日（星期二）農曆九月十三

13:00-14:00融創濱江粵府路口紅綠燈

10月22日（星期二）農曆九月二十

12:10-12:30翠湖路口紅綠燈

 

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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