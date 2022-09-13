順豐寄失8000元黃金只願賠2000 事主嬲爆：以後都不敢快遞

內地順豐速運再陷入寄失貴重物品風波。浙江杭州一名姓劉男子在中秋節當日經順豐「同城急送」寄出價值8,000元(人民幣，下同)的20克黃金，未料約兩小時後快遞員通知貨件丟失，翌日順豐客服更通知，只能賠償2,000元。小劉大為不滿，質疑明明額外支付了40元為貨件「保價」8,000元，理應獲全額8,000元賠償，「真的特別生氣……那我保價意義何在？是不是以後貴重的東西都得自己背來背去，都不敢快遞了」。順豐暫未有進一步回應。

浙江《錢江晚報》報道，家住杭州蕭山區的劉男，上周六要將兩塊共重20克的足金金牌，即日送抵拱墅區的客戶住處，「本來打算用閃送，但試了很久沒人接單，後來就在順豐下單了一個同城急送的單子」。劉男還按兩塊金牌的市價，特意加購保價服務，即一旦順豐寄失貨件，順豐將按相關聲明價值和損失比例賠償。

順豐速遞員稱黃金放上衣口袋後丟失

劉男指，當日下午約5時，順豐速遞員上門收件，當場拍照確認，沒想到將近晚上7時，對方突然來電，「說黃金丟了，我問他怎麼回事，他說他把黃金放在口袋裡，上衣放在車上，然後去上廁所，回來就發現口袋裡的黃金沒有了……快遞員當時寬慰我讓我放心，說他已經和順豐快遞公司說過了，肯定有賠付的」，而快遞員還向派出所報了案。

然而，順豐客服翌日致電劉男，稱「願意賠付2,000元」。劉男當場表示不能接受，並質問明明保價8,000元，2,000元的賠償是如何釐定。劉男指，順豐客服當時未能給出答案，僅稱會向理賠部門進一步反映，還承諾「會在4個小時後回電」，但等了許久都沒等到回電。

事主：看中這個響噹噹品牌才寄貴重物品

劉男指出，選擇用順豐寄送如此貴重物品，「就是因為看中這個響噹噹的品牌」，沒想到遇上寄失事件，甚至沒獲得應有賠償，「順豐這麼做我真的不能理解。難道這筆損失真的要我自己來承擔嗎？」報道提到，劉男不單向傳媒求助，還撥打市長熱線12345作出投訴及求助。