領養貓隻拍虐殺片放上網挑釁 虐貓狂徒遭愛貓人士吹雞「私了」

內地尚未有完善法律懲處虐待動物人士，虐貓虐狗狂徒肆無忌憚，領養或捕捉貓狗來滿足施虐快感，甚至將虐待過程拍片放上網分享、販賣。江蘇蘇州近日有極端愛貓人士忍無可忍，召集多人禁錮、圍毆一名多次領養貓隻後施虐並拍片「炫耀」的男子。當地警方正就雙方涉嫌違法犯罪行為展開調查。

虐貓狂徒被迫自摑下跪食屎

微博上周六有人發文，指「蘇州小動保組織」成員在網上發現賣貓線索後，立即展開跟蹤行動，將一名貓販「拘捕」，然後以掌摑、打頭、踢肚、扯頭髮、強光照眼、逼迫下跪、吃糞便等手法，對其連夜審訊，揶揄「專業程度媲美緬北集團，令無數動保愛心志願者拍手稱讚」。相關短片則顯示，多人鉗住一名男子的手臂，強迫其跪地，要其供出同黨；男子嘴角流血，臉部瘀青。鏡頭一轉，男子被帶到一處疑似廢棄倉庫，並在對方威脅下不斷自摑。

網民：這輩子能看到動物保護法實施嗎？

事件掀起網絡熱議。有網民透露，被打男子曾以「愛貓人士」身份領養多隻貓，且「有廿多隻貓曾被其虐待」。有網民無奈表示，「雖然這幾位動物愛護者的行為不可取，但是我認為這是我們沒有反虐待動物法造成的」、「法律不能主動平復一些事的時候就會出現一些看似不合規卻大快人心的行為」。有內地律師則指出，幾名打人者輕則違反治安管理規定，被行政處罰，重則可能涉嫌侮辱罪、故意傷害罪等刑事罪行，要承擔刑事責任。有網民就呼喊，「動物保護法！這輩子能看到動物保護法實施嗎？」

警方：正調查雙方涉違法犯罪行為 將依法處理

蘇州吳中區政府成立聯合調查組調查事件，並於周二公布結果，證實被打的姓李男子近期多次以領養為名，將獲取的貓虐殺，並在網上發布虐貓短片、發表挑釁言論，引發部分愛貓人士不滿；外地姓牟網民通過李男發布的短片，了解到李男近期會去吳中區某商業廣場領養小貓，就經網絡召集愛貓人士趙某某、李某(女)、史某某、秦某某、張某及支某某共6人，從多地趕抵蘇州，並於上周六下午在該商業廣場外圍堵李男。

通報指出，其中牟某某、趙某某、李某(女)、張某對李男實施人身控制、打耳光、腳踹、侮辱等行為，後將現場短片放上網引發關注。目前吳中警方已對李男及牟某某等人涉嫌違法犯罪行為展開調查，將依法處理。通報並強調，相關愛貓人士均非蘇州小動物保護協會成員。