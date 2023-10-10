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中國
2023-10-10 13:30:00

頤和園清潔員介紹古建築如數家珍　震驚網友穫封「最強掃地僧」

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頤和園中有不少讀起來相當拗口的建築名稱，不過這對張旭來說簡直是小菜一碟，只聽他對著遊客娓娓道來，各棟建築物的歷史都瞭若指掌，不僅如此，嘴巴講解的同時，他手裡的打掃工作也沒有停下，一心二用讓遊客相當佩服。

近期一位頤和園清潔員張旭，因為對古建築和歷史如數家珍，而在網路上意外爆紅，不少遊客到此參觀時，還會特別找他，想要聽他詳細解說，張旭還因此被封為頤和園「最強掃地僧」。頤和園中有不少讀起來相當拗口的建築名稱，不過這對張旭來說簡直是小菜一碟，只聽他對遊客娓娓道來，各棟建築物的歷史都瞭若指掌，不僅如此，嘴巴講解的同時，他的打掃工作也沒有停下，一心二用讓遊客相當佩服。

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利用下班時間鑽研建築、歷史、宗教資料

張旭表示，自己從小就對古建築很有興趣，有次到頤和園參觀，就深深迷上這裡的建築物，想著要是以後能一直待在這該有多好，沒想到長大後夢想成真，他在2021年到了頤和園負責清掃工作。不過初來乍到的張旭對陌生的一切感到頗為緊張，為了精進自己，他利用每天13點下班後的時間，埋首書堆鑽研各種建築、歷史、宗教資料，遇到不認識的字，就在字典一個一個查，然後趁工作時實際走訪比對，兩年過後，頤和園的一門一路、一磚一瓦，早已爛熟於心。

一位內地高級導遊，就親眼目睹了張旭的真本事，6日他和其他同事，正比對《頤和園志》在頤和園後山辨認各種建築，恰巧遇到了張旭，只聽他介紹了建築本身，還把建築背後的含義、歷史、 美學等講得一清二楚，甚至比書中寫的還詳細，回家經過查證後，全部內容都正確沒有一丁點錯誤。對於自己在網路上爆紅，張旭謙虛回應自己只是碰巧遇到，就隨口講解幾句，只是舉手之勞。影片曝光後，網友將張旭冠上了頤和園「最強掃地僧」的名號，還建議園方聘他打掃環境實在是大才小用，應該直接讓他當講解員。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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