願與北京共尋台海和平方法 蔡英文：兵戎相見絕非選項

昨日是台灣「雙十節」，蔡英文總統發表講話(圖)，重申台灣願意在理性、平等及相互尊重下，與北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法，強調「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」。馬英九前總統則呼籲民進黨政府盡快與大陸展開對話，指台灣既要備戰，也要避戰及謀和，否則「大家嫌隙愈來愈大，很難說不打仗」。

蔡英文還在雙十講話中，期待兩岸恢復通關後，能逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而紓緩台海緊張局勢，並強調「尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本」。蔡英文同時延續去年就兩岸政策提出的「四個堅持」，要求「持續站穩『四個堅持』的立場」。

四個堅持即「永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持『中華民國』與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」，國台辦發言人馬曉光曾炮轟，這是「赤裸裸地販賣『兩國論』」、「鼓吹台獨、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實」。

國台辦前一天重申和平統一一國兩制

截至昨晚10時，國台辦未回應蔡英文今年的雙十講話，但於前日下午發布中共中央台辦兼國台辦主任劉結一為《中國共產黨與祖國統一》一書撰寫的引言全文，當中重申，中共已就解決台灣問題確立「和平統一、一國兩制」基本方針，同時「絕不為各種形或的台獨分裂活動留下任何空間，強調兩岸關係的主導權主動權「始終在祖國大陸這一邊」，而兩岸統一的歷史任務「一定要實現，也一定能實現」。