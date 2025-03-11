風之谷台灣票房首周衝1700萬　「王蟲圖鑑」限定6萬張瘋搶

日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》首度登陸台灣大銀幕，3月6日上映首日即空降開片票房冠軍，至今台灣首周末票房突破1700萬台幣（約402萬港元），創下宮﨑駿數位經典電影開片票房新高！首周重磅特典由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造「
磅礡震撼的吉卜力經典鉅作《風之谷》在1984年於日本上映，被譽為一生必看大銀幕的宮﨑駿動畫電影，之前僅在影展放映過，這回終於在台灣戲院上映，首周末票房大破1700萬，更榮登入座率最高的新片冠軍。
《風之谷》電影上映首周，即3月6日至13日購買2張《風之谷》電影票，可兌換印有專屬流水編號的台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，吸引全民瘋搶，上周末Threads被「王蟲大軍」洗版，這股現象級「王蟲熱潮」，被戲院和裱框店笑稱是「蟲蟲危機」、「王蟲之亂」。
戲院老闆去其他戲院買票換特典
甚至有戲院老闆稱自己都搶不到海報，特地去其他戲院買票換特典，並在社交平台澄清真的沒有「偷偷養在倉庫裡」，還有人熱心分享王蟲海報在台灣戲院庫存回報表，以免吉卜力迷撲空，另外，宮﨑駿耗時13年連載的7集《風之谷》原著漫畫也引起粉絲熱烈詢問，台灣東販出版社預計3月下旬再版。
《風之谷》首登台灣大銀幕，吸引許多名人入戲院欣賞朝聖，吉卜力動畫迷劉品言表示：「宮﨑駿確實深深影響並治癒了我的一生，而且在這麼早以前，他就在作品裡埋了這麼多議題，是現在我們都還在深究的。」Lulu黃路梓茵感慨說：「40年前的電影依舊歷久彌新，要與土地共存共榮的這一件事，到了2025的現在我們好像還是沒做好。」
資深音樂人陳珊妮感動表示：「久石讓的主題音樂響起，那是令我感動到寫進〈成為一個厲害的普通人〉歌詞的作品。而娜烏西卡（Nausicaä ），一個願為所愛的地方，為所愛的人們挺身，成為更善良強大的人，是難忘的女性角色，也是最棒的公主。」
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