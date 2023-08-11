風暴卡努｜杜蘇芮之後黑龍江再受暴雨威脅襲　尚志市宣布停工停課3天

此次颱風過境，將帶來強降雨過程，並伴隨較大風力，各鄉鎮、各部門、各單位要提前準備、積極應對，做好防颱工作。呼籲市民盡可能留在室內，非必要不外出，密切關注天氣預警、道路臨時交通管制。並遠離河邊、水庫邊、溝邊、塘邊等危險區域，不要到抗災現場圍觀。

據《北京日報》報道，這份《關於做好迎戰颱風「卡努」工作通知》指出，2日以來，受杜蘇芮颱風北上影響，尚志市遭受百年一遇的強降雨災害。而卡努颱風預計於8月10日影響尚志市，10至12日部分區域降雨量預估達到50至70毫米，陣風6至7級。因此，8月10至12日「全市5停」，包括停課、停工、停產、停運、停業。

杜蘇芮颱風才剛侵襲華北與東北地區，暴雨造成嚴重水災。然而，積水未退，卡努颱風外圍環流又預計影響東北地區，官方不敢大意，黑龍江省五常市轄下縣級市尚志市9日晚間便發布迎戰卡努颱風的工作通知，宣布全市停工停課3天。

籲及時轉移危險區域人員

通知指出，除保障民生的公共服務單位外，其他各類企業、經營場所全部停工停業。幼兒園、中小學、暑期培訓機構全面停課。公共交通運輸停止營運，所有旅遊風景區關閉，並疏散遊客。同時關閉地下空間、地下停車場，嚴格落實看管責任。

通知進一步稱，所有在建工地停工，高空作業人員、戶外作業人員全部停止施工作業。居住在高層的住戶及時對高空懸掛物和陽台擺放物等進行轉移，城管部門要做好戶外燈箱、廣告看板、臨時建築物等加固工作，防止高空墜物。並強調應各單位做好防暴雨應急搶險，及時轉移危險區域人員。公安與交警部門加派警力，實施交通管制，封鎖危險路段與區域。

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