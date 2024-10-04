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中國
2024-10-04 10:43:00

颱風山陀兒登陸高雄　便利店3人頂門瞬間被爆飛　驚悚畫面曝光(有片)

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颱風山陀兒登陸高雄，便利店3人頂門瞬間被爆飛，驚悚畫面曝光。(X)

颱風山陀兒登陸高雄，便利店3人頂門瞬間被爆飛，驚悚畫面曝光。(X)

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颱風山陀兒昨午於高雄市小港登陸，台灣南部地區天氣急劇轉變，高雄市多處有強風暴雨。網上有片段顯示，高雄一間連鎖便利店內，3名職員力擋玻璃大門，惟不敵陣風猛吹，大門一瞬間被摧毀，3人硬生生被彈飛，威力猶如爆炸，商店慘被強風蹂躪，驚悚畫面曝光。

網上流傳一段長約1分鐘片段，日期顯示為3日下午105分，可見在一間連鎖便利店內有21女，手戴手套，傾盡全身頂著出入口的兩道玻璃大門，惟兩幅大門瞬間就被吹毀，3人隨即被撞至彈飛一旁，商店內原本設於中間的多個大型置物架及凍櫃亦被吹至埋牆，碎片雜物被強風捲起四散亂飛，破壞力猶如爆炸般猛烈，現場轉眼已被肆虐得如廢墟，驚悚駭人；影片尾段可見雜物堆中兩名男職員先後爬出，惟片帖文未有交待各職員情況。

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兩幅大門瞬間就被吹毀，3人隨即被撞至彈飛一旁。(X) 碎片雜物被強風捲起四散亂飛，猶如爆炸場面。(X) 現場轉眼已被肆虐得如廢墟，驚悚駭人。(X) 影片尾段可見雜物堆中兩名男職員先後爬出，惟片帖文未有交待各職員情況。(X) 影片尾段可見雜物堆中兩名男職員先後爬出，惟片帖文未有交待各職員情況。(X)

台灣仍有102510戶停電

颱風山陀兒雖已減弱為熱帶性低氣壓，今日清晨5時的中心位置仍在高雄的東北方約20公里陸地上，中心近似滯留。氣象署預期它向南緩慢移動，對雲林以南、南投、花蓮、台東地區的威脅已解除，各地一度有逾38萬戶停電，至今仍有102510戶電力未恢復。