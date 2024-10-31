颱風康妮｜全台灣已有27人受傷　沖繩現強風大浪石垣島機場全天關閉

強颱康妮直撲台灣而來，鄰近的沖繩也開始出現強風。據日媒報導，石垣島早上9點觀測到最大瞬間風速為每秒35公尺，受此影響，31日機場將全天關閉，航班全數取消。
天氣｜超強颱風「康妮」今早進入本港800公里範圍 今日最高約31度
沖繩的先島群島保持高度戒備
康妮颱風襲台，鄰國日本也相當關注。《NHK》報導指出，康妮颱風正逼近沖繩縣八重山地區，強度仍維持不變。日本氣象台警告稱，由於海浪較大，沖繩的先島群島在11月1日之前應保持高度戒備，八重山地區應注意強風。
報導提到，康妮颱風將於31日中午在與那國島西南偏南約280公里處的海域以每小時20公里的速度向西北移動，中心大氣壓力935百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。
颱風仍然非常強，目前距離八重山地區最近。
《NHK》同時也關注台灣的災情，報導引述台灣消防部門消息指，包括新竹和台東，全台已有27人受傷。
而據《日本新聞網》報導，日本時間31日凌晨4點左右，石垣島地方氣象台已向八重山地區發布了暴風雨警報。石垣機場航廈將於31日全天關閉，包括日本航空往返羽田機場和石垣機場的4個航班取消以及日本越洋航空和琉球航空通勤公司共37個航班全數取消。
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