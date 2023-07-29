颱風杜蘇芮吹襲泉州　海峽體育館屋頂被強風掀起　五月天8月演唱會或延期

記者陳怡伶／綜合報道 颱風「杜蘇芮」於28日上午9時55分在福建晉江沿海登陸，登陸時最大風力達15級。狂風暴雨吹襲沿岸各城市，各地陸續傳出嚴重災情。人氣樂隊五月天即將於8月24日舉辦演唱會的場館「泉州海峽體育館」，屋頂被強風掀起。據了解，截至28日14時，杜蘇芮已造成福建省共72.46萬人受災。

體育館屋頂被掀起 五月天8月演唱會或受影響 內地傳媒《海峽導報》報道，杜蘇芮颱風帶來狂風暴雨，就連福建泉州海峽體育館的屋頂被強風掀起，外圍的隔熱層被吹得破爛。據了解，五月天將於8月24日在該體育館開唱，很多歌迷擔心演唱會會受到影響。 對此，泉州市體育局工作人員表示，體育館只是屋頂外部隔熱層表皮被颱風掀起，建築物主體結構並沒有影響。至於演出能否按原定日期舉行等具體事宜，尚待詢問主辦方。

冷氣機被吹飛到地上 外賣員騎電單車時被吹倒 網友也紛紛拿起手機拍下受災情況，《百姓關注》報道稱，泉州豐澤區有一社區內，整座大樓有多扇窗戶被強風吹飛，居民說「整座大樓都在搖晃」。泉州石獅市一社區住戶稱，起床後發現多台分體式冷氣機被吹飛到地上。還有網友發布一段影片顯示，有外賣員騎電單車時被吹倒，風力過強導致男子在地面「滑水」難以站立起來。

39人因颱風受輕傷 50萬戶停電 受到颱風影響，泉州市部分城區的電路變壓器出現短路甚至發生劇烈爆炸。據泉州市防汛抗旱指揮部28日下午1時半發布的數據，有39人因颱風受輕傷，更有50萬戶停電。 《北京日報》報道，截至28日14時，杜蘇芮已造成福建省廈門市、漳州市、泉州市等9地共有72.46萬人受災，緊急轉移安置12.44萬人。農作物受災面積262.3公頃，直接經濟損失5227萬元人民幣，目前災情正在進一步統計中。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章