颱風海葵｜事隔4年再有颱風登陸台灣　台南最少44人傷(有片)

颱風海葵周日(3日)下午於台東東河鄉登陸，是相隔四年後再有颱風登陸台灣，當局在台東縣及綠島鄉錄得最高16級的陣風。當地14個縣市今日繼續停工、停課，預計台灣下午脫離暴風圈，但風雨將會持續。

海葵在周日下午登陸台東東河鄉，穿過台灣南部，並在晚上從高雄出海。台東風雨增強，有電單車被強風吹動，氣象部門對高雄發出超大豪雨特報，有民眾冒著風雨外出，雨傘都被吹翻，多個區道路出現水浸，水深達成人小腿，家中物品全被浸在水中。高雄市長陳其邁召開一級應變會議，呼籲低窪地區民眾注意防災。綠島有屋頂被巨風吹走，全台灣一度有超過11萬戶停電，預計數萬戶要到周一晚上才恢復供電，塌樹報告超過730宗，最少44人受傷。