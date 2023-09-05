颱風海葵｜登陸福建水淹及膝　消防車救援途中墜河3人失聯

第11號颱風「海葵」以熱帶風暴級強度，5日5時20分在內地福建省東山縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力8級（20公尺/秒），目前福建省已傳出災情。當地一輛消防車凌晨在救援途中墜河，車上載有9人，目前已救起6人，還有3人失聯。

蘇拉颱風造成福建省逾44萬人受災

根據內地中央氣象台發布的消息指出，海葵颱風6時45分前後在廣東省饒平縣沿海再次登陸，以每小時10公里的速度向西偏南方向移動，強度緩慢減弱，上午8時強度減弱為熱帶低壓。受海葵颱風的影響，福建省福州市4日起就遭遇強降雨襲擊，4日6時至5日6時，福清、永泰、閩侯等地的24小時降雨量超過300毫米，達到特大暴雨量級。

內地中央氣象台也預估5日8時至6日8時，福建大部、廣東東部、江西東南部、浙江南部等地部分地區將有暴雨，其中，福建東部、廣東東南部等地部分地區有大暴雨（雨量100至220毫米）。福建省福州市氣象台已發布暴雨紅色預警，福州全市中小學、幼兒園5日停課、停學一天。5日凌晨4時15分許，福建省福州市永泰縣傳出，一消防車在值勤救援任務途中墜河遭洪水沖走，車內載有9人，截至上午8時已救起6人，還有3人失聯。永泰縣應急管理局工作人員表示，消防車墜河的路段位於塘前鄉赤鯉村，道路是受阻的狀態，目前搜救工作正在全力進行，工作人員表示，當地從4日開始下雨，雨量很大，目前雨已停。颱風「蘇拉」2日才登陸大陸，侵襲廣東福建等東南沿海地區，福建省人民政府防汛抗旱指揮部3日稱，蘇拉颱風造成福建省逾44萬人受災，農作物受災面積2412公頃，導致當地直接經濟損失超過8億元人民幣，沒想到蘇拉才剛離開，海葵颱風便緊跟在後登陸。

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