颱風海葵｜福州暴雨破記錄 水浸上橋 車輛被沖走 3.6萬人急撤(有片)

颱風海葵昨日凌晨在中國福建漳州市東山縣沿海登陸，受外圍環流影響，福州多地出現強降雨，當地3小時、6小時累計降雨量皆打破2005年「龍王」的歷史記錄，不只洪水淹上大橋、開車如開船，還造成局地山體滑坡，3.6萬人急撤。

網傳影片中，螺洲大橋上水勢洶湧，橋面幾乎被水淹沒，汽車在橋上行駛就像是在水上航行一樣，有網民大喊「完蛋了」；部分市區積水嚴重，水流湍急，地下水井噴形似趵突泉，還有小轎車被沖走，民眾得淌水攙扶前行，也有人被困路中央坐在車上等待救援，大量積水亦倒灌地下停車場致多處漏水，周邊山區部分地區出現山體滑坡、泥石流等災害。

據《央視》報導指，昨晚9時至6日清晨5時累計雨量，福州全市共有8個縣（市、區）50個鄉鎮降雨量超過100毫米，其中7個縣（市、區）25個鄉鎮降雨量超過250毫米，最大為倉山區蓋山鎮439.7毫米。5日福州烏山國家氣象站3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，突破了福州本站3小時和6小時最大雨量值，原紀錄為2005年10月2日龍王颱風，分別為185.0毫米和192.7毫米。