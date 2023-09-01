颱風蘇拉｜廣東多地延遲開學　兩岸4條「小三通」航線停航

蘇拉颱風預計9月1日晚間至2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸。（圖／翻攝中央氣象台）

記者陳怡伶／綜合報道

被稱為超強颱風的第9號颱風「蘇拉」，遠離台灣島後直撲大陸東南沿海，預計9月1日晚間至2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸。中央氣象台1日上午持續發布颱風「紅色預警」，廣東境內的深圳、廣州、汕尾等城市也宣布推遲開學時間。

根據中央氣象台消息，1日上午10時蘇拉颱風中心位置位於香港東南方大約215公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有17級（58公尺/秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑250至280公里，十級風圈半徑130公里，十二級風圈半徑70公里。

料9月1日晚間到2日上午登陸

蘇拉颱風預計將以每小時10至15公里的速度向西偏北轉偏西方向移動，於9月1日晚間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸，也不完全排除在廣東中部沿岸海面向西偏南方向移動的可能。

廣東城市包含廣州、東莞、汕頭、惠州、潮州等地都陸續宣布，全市中小學、幼兒園2023年秋季學期開學時間由9月1日延遲至4日。已開學的高中及校外培訓機構則於8月31日起停課，待颱風過後恢復上課。