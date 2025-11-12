颱風鳳凰襲台灣 強雨釀70傷 宜蘭花蓮多地水浸 水深達一層樓高

颱風「鳳凰」暴風圈進入台灣南部陸地，受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台灣東部地區雨勢不斷。截至周三(12日)下午2時，全台累計災情共431宗，造成70人受傷。鳳凰周三傍晚在台灣南部登陸，之後在台東附近往東北方向出海。
恆春半島湧浪高達5米
根據台灣氣象部門報告，宜蘭地區周二出現局部大暴雨或超大暴雨。自10日起至12日上午8時，宜蘭各地總累積雨量約為724.5毫米至1061.5毫米不等。災區包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和台北市與新北市等5個縣市山區，而台灣南部屏東縣恆春半島周三早上亦刮起大風，湧浪高達3至5米。
蘇澳鎮受洪水圍困淪為「孤島」
颱風帶來的強降雨造成台灣東部多地傳出災情。宜蘭縣蘇澳鎮周二晚嚴重水浸，局部水深逾一層樓高，主要對外道路亦因淹水受阻，軍方及消防部門出動兩棲突擊車及橡皮艇，協助當地居民疏散。蘇澳鎮長李明哲形容該鎮猶如「孤島」。幸至周三上午，鎮內積水已基本消退，但街道滿是泥濘，滿目瘡痍。宜蘭縣冬山鄉多處低窪區排水不及淹水，水深達60厘米；冬山鄉照安坑溪正值護岸整治工程，也因不敵雨勢，部分沿岸堤防遭沖刷，周邊道路部分路基也遭沖走。
花蓮馬太鞍溪水位暴漲 花東公路中斷
花蓮縣同樣雨勢不斷。馬太鞍溪暴漲的河水，淹沒東部幹線附近車道，導致花東公路中斷。有關單位已封路及實施交通管制，並作安全檢查。此外，因馬太鞍溪水位暴漲，洪水周二晚沖入附近村落，造成多處道路中斷與多戶受損、鐵路交通受阻。
全台逾1.1萬戶一度停電
台當局災害應變中心統計，截至周三上午，累計10縣市撤離疏散8,326人，其中宜蘭縣1,465人、花蓮縣5,305人。據報全台有逾1.5萬戶一度停水、逾1.1萬戶一度停電。除了宜蘭縣外，屏東、嘉義及台南等南部至中部多個縣市周三停工停課。