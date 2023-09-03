颱風｜廣東餐廳老闆5年前山竹一役損失慘重　今租12輛泥頭車擺「防颱大陣」（有片）

餐廳老闆林先生表示，想到以這種方式抵禦颱風，是因為此前有過慘痛的教訓，2018年超強颱風「山竹」曾登陸珠三角，當時在深圳開餐館，遭受不小損失。這次「蘇拉」來勢洶洶，自家餐廳地處金町灣離海邊很近，又採用了大面積的玻璃裝修，情急之下想到用砂石車築起「防護牆」。

網民：「地表最強抗颱」

林先生表示，今年颱風「杜蘇芮」登陸前，自己同樣租用砂石車保護餐廳，不過後來颱風方向改變，沒能起到作用。這一次租車兩天，花費了兩三萬元人民幣，還裝了半車泥土在上面，雖然是一筆不小的費用，但他覺得物有所值，有了大貨車擋在前面，應對颱風就有「底氣」，也更心安理得。

隨著颱風逐漸遠去，林先生說12輛卡車已經陸續開走，餐廳準備未來兩天恢復正常營業。對於餐廳「神防颱」引發網友熱議，不少人直呼是「地表最強抗颱」、「銅牆鐵壁，玩得666」、「有點搞笑，老闆是真的怕了，有經驗了」、「老闆是懂風險評估、管控的」、「我們華南人真是血淚經驗」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

早前颱風蘇拉吹襲香港：