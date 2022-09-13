颱風「梅花」料明日浙江登陸 錢塘江大潮比預期壯觀

「梅花」預計今日下午至夜間在浙江溫嶺至舟山一帶登陸。

颱風「梅花」風力增強，中央氣象台指達到「強颱風」級別，今早繼續發布颱風橙色預警，預計梅花明日下午至夜間在浙江溫嶺至舟山一帶沿岸登陸。

恰逢今日農曆八月十八天文大潮，梅花外圍環流引發的風暴潮將與天文大潮疊加，杭州灣一帶料潮位上漲，甚至海水倒灌。目前還是錢塘江大潮最佳觀賞期，杭州市林業水利局相關工作人員表示，受梅花影響，前幾天原本預測只屬「中潮汛」，實際都達到「大潮迅」，按此趨勢，預計今起一連3天的錢江大潮都比預期壯觀。

連續3年有逃犯因觀錢江潮被捕

不少民眾無懼風高浪急，在錢塘江入海口沿岸觀潮。安徽一名醉駕逃犯也在本月3日慕名去浙江海寧欣賞錢江大潮，結果被在場巡邏警員發現並帶走。今次已是當地警方連續第三年在海寧觀潮現場拘捕到逃犯。