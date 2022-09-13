颱風「梅花」料明日浙江登陸 錢塘江大潮比預期壯觀

颱風「梅花」風力增強，中央氣象台指達到「強颱風」級別，今早繼續發布颱風橙色預警，預計梅花明日下午至夜間在浙江溫嶺至舟山一帶沿岸登陸。
寧波舟山等地中小學幼稚園明日停課
浙江多地今日風雨漸大，台州坎門周邊海域風力達14級，掀起十幾米高巨浪；舟山普陀島等離島遊客全面撤離，全省所有漁船回港避風。舟山、台州、寧波等全市中小學及幼稚園明日停課。
恰逢今日農曆八月十八天文大潮，梅花外圍環流引發的風暴潮將與天文大潮疊加，杭州灣一帶料潮位上漲，甚至海水倒灌。目前還是錢塘江大潮最佳觀賞期，杭州市林業水利局相關工作人員表示，受梅花影響，前幾天原本預測只屬「中潮汛」，實際都達到「大潮迅」，按此趨勢，預計今起一連3天的錢江大潮都比預期壯觀。
連續3年有逃犯因觀錢江潮被捕
不少民眾無懼風高浪急，在錢塘江入海口沿岸觀潮。安徽一名醉駕逃犯也在本月3日慕名去浙江海寧欣賞錢江大潮，結果被在場巡邏警員發現並帶走。今次已是當地警方連續第三年在海寧觀潮現場拘捕到逃犯。
錢江潮又稱「海寧潮」，潮水從杭州灣湧入浙江海寧沿岸的錢塘江時，因河道急劇收窄抬高而受到阻礙，後面潮水又繼續急速推進，潮頭因而陡立、轟鳴，形成驚險又壯觀的錢江潮，一路推進至杭州一帶逐漸消失。錢江潮在農曆每個月的初一至初五、十五至二十都可以看到，當中以八月十八的錢江大潮最為氣勢磅礡，不少人都會趁這天或者前後日子去海寧觀潮。