颱風「葡萄桑」將登陸華東地區　恐迎強降雨、航班大面積取消

颱風「貝碧佳」才剛遠離，內地華東地區又將迎來本週第2個颱風。內地中央氣象台指，今年第14號颱風「葡萄桑」將於今（19）日下午到晚上在浙江象山到上海浦東一帶登陸，將在未來3天為浙江、江蘇、安徽、上海等地帶來強降雨。

第14號颱風

根據內地中央氣象台的預報，今年第14號颱風「葡萄桑」（內地譯為「普拉桑」）已於19日上午加強為強熱帶風暴級，上午10時其中心位於浙江省寧波市象山縣東偏南方大約320公里的東海海面上，就是北緯28.8度、東經125.1度，中心附近最大風力有10級（25公尺/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑150至160公里。

「葡萄桑」預計將以每小時40至45公里的速度向西偏北方向快速移動，強度還將有所增強，並將於19日下午到晚上在浙江象山到上海浦東一帶沿海登陸（熱帶風暴級或強熱帶風暴級，9-11級，23至30公尺/秒），之後，強度逐漸減弱。內地中央氣象台19日上午10時繼續發布颱風黃色預警。