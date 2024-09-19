颱風「葡萄桑」將登陸華東地區　恐迎強降雨、航班大面積取消

颱風「貝碧佳」才剛遠離，內地華東地區又將迎來本週第2個颱風。內地中央氣象台指，今年第14號颱風「葡萄桑」將於今（19）日下午到晚上在浙江象山到上海浦東一帶登陸，將在未來3天為浙江、江蘇、安徽、上海等地帶來強降雨。
第14號颱風
根據內地中央氣象台的預報，今年第14號颱風「葡萄桑」（內地譯為「普拉桑」）已於19日上午加強為強熱帶風暴級，上午10時其中心位於浙江省寧波市象山縣東偏南方大約320公里的東海海面上，就是北緯28.8度、東經125.1度，中心附近最大風力有10級（25公尺/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑150至160公里。
「葡萄桑」預計將以每小時40至45公里的速度向西偏北方向快速移動，強度還將有所增強，並將於19日下午到晚上在浙江象山到上海浦東一帶沿海登陸（熱帶風暴級或強熱帶風暴級，9-11級，23至30公尺/秒），之後，強度逐漸減弱。內地中央氣象台19日上午10時繼續發布颱風黃色預警。
航班大面積取消
根據《央視新聞》，「葡萄桑」將在未來3天給浙江、江蘇、安徽、上海等地帶來強降雨天氣，部分地區有大暴雨，影響區域與「貝碧佳」颱風有所重疊，需注意防範降雨疊加可能引發的次生災害。
根據《第一財經》，受颱風影響，華東地區多地19日有大到暴雨。舟山普陀山國際機場航班大面積取消，取消率72%；台州路橋機場航班大面積取消，取消率66%；寧波櫟社國際機場航班取消率24%；杭州蕭山機場進出港航班延125架次，延誤率21%；溫州龍灣機場航班取消率24%。
報道稱，中鐵上海局集團發布消息稱，受颱風「葡萄桑」影響，為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，鐵路部門計劃對19日途經杭深高鐵、杭台高鐵等線路部分旅客列車，採取臨時停運、縮短運行區段等措施。
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