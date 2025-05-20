飛機起飛前20分才到登機被拒　內地女為親友跪地求饒大鬧機場

內地遼寧省瀋陽市機場傳出一宗離譜事件，一名女子因親友趕不上飛機，竟大鬧機場，她在櫃檯前大吵大鬧，又一度跪地求饒，在場乘客見狀無不嚇呆。

李女說，當抵達機場後，距離飛機起飛只剩20多分鐘，安檢人員表示可以走快速通道，但深航工作人員卻說，已超過報到截止時間，無法辦理登機，「我表弟與航空公司人員溝通未果後，給我打電話，我趕到現場試圖再三協調，但工作人員態度堅決」，「我一時情緒崩潰，才跪地磕頭，不是網上說的『鬧事』。」

《極目新聞》報道，這名李姓女子表示，當天與朋友一起開車，把表弟送到機場，打算搭乘當晚9時5分從瀋陽飛往河南省鄭州市的深圳航空航班，參加一場技能資格證考試。

她出示了一段與深圳航空客服的通話錄音，錄音中，深航人員明確表示，該航班的報到截止時間為當晚8時25分，而李女的表弟是在8時38分才抵達櫃台，已超過時間。

事發後，網路一度流傳李女跪地是因為兒子要「考公」（考公務員），紛紛跳出來痛批她，李女說，傳言讓她情緒受到很大困擾，「本來是一次不順利的出行，卻被造謠成什麼『考公母子』。對我和表弟都造成了很大困擾。」

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