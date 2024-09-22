飛機餐食完做一事反加重空中服務員負擔　前空姐：保持原狀已經很足夠｜網上熱話

飛機餐對不少旅客而言是旅程的一部分，有熱心乘客在機上飽餐一頓後，都會把同行者的餐盤疊起來，希望方便空中服務員回收。有台灣的飛機乘客在客機上，看見有乘客把3組餐盤、器皿和膠杯等妥善疊起，並放在地上等待空中服務員回收，不禁在網上發帖問「空服員收餐看到疊成這樣的心情是？」

不少空姐空少留言

在Threads發帖分享的飛機乘客表示，事後看到空中服務員最終要「還原」成3盤飛機餐再放回餐車。有網民認為做法會增添空中服務員工作量，「他們回收櫃子應該是一份的高度，這樣他們會要重新分成三份」、「其實他們是好意，但明顯不常出國，所以不知道問題在那(哪)」、「咁樣做，d(啲) crew要逐個分番開黎(嚟)放入去，同埋，crew係超憎d(啲)人放tray喺地下。」

帖文同時吸引台灣和香港的現任和前任空中服務員留言，有人就稱自己會默默地停好餐車，「站在客人旁邊一個一個還原……真的，你疊好我們不會感謝你」、「我會直接跟他說請不要這樣樣子疊起來，然後故意在他的餐桌上還原。」帖文更吸引曾經任職國泰航空機艙服務員的前香港小姐陳倩揚留言，「乘客們不知道的是，餐車裡面是一排一排，空間剛足夠一個tray加小盒子的高度，所以用餐過後只要保持原狀已經很足夠了。」