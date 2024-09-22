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中國
2024-09-22 20:49:32

飛機餐食完做一事反加重空中服務員負擔　前空姐：保持原狀已經很足夠｜網上熱話

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飛機餐一般會由多個塑膠杯和容器組成；圖非當事人和涉事航班。(資料圖片)

飛機餐一般會由多個塑膠杯和容器組成；圖非當事人和涉事航班。(資料圖片)

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飛機餐對不少旅客而言是旅程的一部分，有熱心乘客在機上飽餐一頓後，都會把同行者的餐盤疊起來，希望方便空中服務員回收。有台灣的飛機乘客在客機上，看見有乘客把3組餐盤、器皿和膠杯等妥善疊起，並放在地上等待空中服務員回收，不禁在網上發帖問「空服員收餐看到疊成這樣的心情是？」

有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，在網上發帖分享。(Threads圖片) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，在網上發帖分享。(Threads截圖) 飛機餐對不少旅客而言是旅程的一部分。(資料圖片) 飛機餐一般會由多個塑膠杯和容器組成，分別盛載不同食物。(資料圖片／陳奕釗攝) 飛機餐一般會由多個塑膠杯和容器組成，分別盛載不同食物。(資料圖片／陳奕釗攝)

不少空姐空少留言

在Threads發帖分享的飛機乘客表示，事後看到空中服務員最終要「還原」成3盤飛機餐再放回餐車。有網民認為做法會增添空中服務員工作量，「他們回收櫃子應該是一份的高度，這樣他們會要重新分成三份」、「其實他們是好意，但明顯不常出國，所以不知道問題在那(哪)」、「咁樣做，d(啲) crew要逐個分番開黎(嚟)放入去，同埋，crew係超憎d(啲)人放tray喺地下。」

帖文同時吸引台灣和香港的現任和前任空中服務員留言，有人就稱自己會默默地停好餐車，「站在客人旁邊一個一個還原……真的，你疊好我們不會感謝你」、「我會直接跟他說請不要這樣樣子疊起來，然後故意在他的餐桌上還原。」帖文更吸引曾經任職國泰航空機艙服務員的前香港小姐陳倩揚留言，「乘客們不知道的是，餐車裡面是一排一排，空間剛足夠一個tray加小盒子的高度，所以用餐過後只要保持原狀已經很足夠了。」

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有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，曾任空中服務員的前港姐陳倩揚留言討論。(Threads截圖) 有飛機乘客發現有人把用過的飛機餐盒疊起待回收，網民留言討論。(Threads截圖)

有網民斥空中服務員毋須網上挖苦

不過，有網民就認為「不知者不罪」，認為空中服務員可在送餐時表明用餐後不需要疊起，「你們氣死自己，客人也不會知道他們做了多餘的事啊」、「客人還覺得自己很貼心，結果被po上網挖苦一波」、「其實說一下就好，也不用搞一些動作希望客人看到。」

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