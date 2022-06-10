飛行員成功跳傘輕傷 解放軍殲7墜湖北民居1死2傷

解放軍空軍一架殲7戰鬥機昨早訓練期間失事，墜落湖北襄陽老河口機場附近民居後爆炸起火，造成地面民眾1死2傷，飛行員成功跳傘輕傷，傷者均已送院治理。

老河口機場又稱「光化機場」，是軍用機場。根據百度百科，該機場是廣州軍區空軍所有殲擊機新飛行員訓練場地，駐場機型為殲7II戰鬥機及殲教7教練機。

盛傳殲7今年全面退役

殲7戰鬥機仿製前蘇聯的米格21戰鬥機，1966年首飛，1967年服役，曾是解放軍主力戰機，單座位單引擎，可掛載航空機炮、空對空導彈、空空火箭彈等多種武器，衍生機型包括殲7I、殲7II、殲7III、殲7E、殲7G等。隨著殲10、殲11、殲16、殲20陸續服役，殲7已於2006年停產，並在近年陸續退役。網絡盛傳，所有殲7將在今年退役。

對於今次殲7戰機墜落民居，有網民相信，飛行員已盡最大努力飛回機場，直到無法挽救才選擇跳傘，並認為飛行員已盡全力避開附近學校和密集居民區，避免造成更大傷亡。但有個別網民批評，飛行員沒有「捨生忘死」、「砸死了無辜群眾」。還有輿論質疑，當地「蓋房子擠著機場建」，老河口機場跑道北端僅600多米就有民居，南端及西側不遠處亦有密集民居，戰機起落時一旦出問題，「掉哪裡都會砸中人」。